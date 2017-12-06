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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

فرمانده انتظامی شاهرود:

فرد شرور منطقه بسطام شاهرود دستگیر شد

فرد شرور منطقه بسطام شاهرود دستگیر شد

شاهرود - فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، از دستگیری فردی شرور در منطقه بسطام از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شاهرود خبرداد و افزود: باحضور ماموران پلیس امنیت شهرستان چند پاتوق در منطقه بسطام شناسایی شد.

وی با اشاره به اعزام گشت های تلفیقی موصوف به پاتوق های مورد نظر، تصریح کرد: در راستای شناسایی افراد حاضر در این پاتوق ها و جمع آوری مکان های غیرمجاز  باحضور گشت های پلیس در یکی از محل ها و بررسی های لازم مشخص شد فردی شرور و تحت تعقیب، که از ارازل و اوباش شهرستان است در محل حضور داشته که با رویت ماموران اقدام به فرار کرده بود و در نهایت با تعقیب و گریز ماموران و شلیک تیرهوایی دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود در بیان سوابق این فرد جوان گفت: نامبرده دارای سوابق متعدد شرارت، تیراندازی، چاقوکشی و درگیری بوده که پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شد.

اشرفی درخاتمه از برخورد قاطعانه پلیس با افراد قانون شکن خبر داد و گفت: ماموران ما در برخورد با افراد مخل نظم اجتماعی، چون مشتی پولادین بوده و در این شهرستان به احدی اجازه نخواهیم داد امنیت مردم را به مخاطره انداخته و آسایش آنان را سلب کنند.

کد مطلب 4164756

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