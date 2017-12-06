فرد شرور منطقه بسطام شاهرود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شاهرود خبرداد و افزود: باحضور ماموران پلیس امنیت شهرستان چند پاتوق در منطقه بسطام شناسایی شد.

وی با اشاره به اعزام گشت های تلفیقی موصوف به پاتوق های مورد نظر، تصریح کرد: در راستای شناسایی افراد حاضر در این پاتوق ها و جمع آوری مکان های غیرمجاز باحضور گشت های پلیس در یکی از محل ها و بررسی های لازم مشخص شد فردی شرور و تحت تعقیب، که از ارازل و اوباش شهرستان است در محل حضور داشته که با رویت ماموران اقدام به فرار کرده بود و در نهایت با تعقیب و گریز ماموران و شلیک تیرهوایی دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود در بیان سوابق این فرد جوان گفت: نامبرده دارای سوابق متعدد شرارت، تیراندازی، چاقوکشی و درگیری بوده که پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شد.

اشرفی درخاتمه از برخورد قاطعانه پلیس با افراد قانون شکن خبر داد و گفت: ماموران ما در برخورد با افراد مخل نظم اجتماعی، چون مشتی پولادین بوده و در این شهرستان به احدی اجازه نخواهیم داد امنیت مردم را به مخاطره انداخته و آسایش آنان را سلب کنند.