نصب ۲۶۰۰ کانکس و ۸۴۱ سرویس بهداشتی درروستاهای زلزله زده توسط سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیاتی امروز چهارشنبه در شورای مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب که با حضور عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور و محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کل کشور و بازوند استاندار کرمانشاه برگزار شد، گفت: تاکنون ۱۱۲۷ کانکس ساخت قرارگاه خاتم الانبیا(ص) و ۱۵۰۳ کانکس غیر از تولیدات قرارگاه خاتم (ص) در منطقه توسط سپاه پاسداران نصب شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: مجموعا بیش از ۲۶۰۰ کانکس سپاه در مناطق زلزله زده نصب شده که به طور میانگین روزانه ۲۰۰ کانکس به مردم تحویل داده شده است.

نصب ۸۴۱ کانکس سرویس بهداشتی

وی تصریح کرد: روزهای ابتدایی بخشی از انرژی به تجهیز کارگاه ها اختصاص یافته و بدون شک در روزهای آینده سرعت ساخت و تحویل کانکس ها چشمگیر تر خواهد بود.

بیاتی ادامه داد: تا کنون ۸۴۱ کانکس سرویس بهداشتی در روستاها توسط سپاه نصب شده و همچنین ۴۶۵ سرویس بهداشتی در روستاها که قابل ترمیم بوده اند، بازسازی شدند.

وی گفت: سپاه و بسیج ۴۰۶ دوش حمام نیز در روستاها برپا کرده اند. هر کسی در خصوص سرویس و بهداشتی و دوش حمام موردی دارد با ذکر نام روستا اعلام کند تا به سرعت حل کنیم.