وقف، پشتوانه تمدن نوین اسلامی است/ایجادموقوفات تولید علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده ولی فقیه در حاشیه سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمع بندی که از تاریخ داریم نشان می دهد تمدن اسلامی در قالب وقف و موقوفاتی مثل مساجد، مدارس علوم دینی، مراکز آموزشی و دانشگاه ها و کتابخانه ها شکل گرفته است، بنابراین اگر بخواهیم تمدن نوین اسلامی ایجاد کنیم باید به سرمایه های قبلی توجه کنیم. برای ایجاد، احیا و نگهداری تمدن اسلامی باید پشتوانه داشته باشیم و چه پشتوانه ای بهتر از وقف می تواند وجود داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که بنده به برگزارکنندگان این کنفرانس دارم این است که کمیته و دبیرخانه ای با عنوان نقش وقف در احیای تمدن نوین اسلامی، بقا، حفظ و استمرار آن تشکیل دهند؛ چرا که یکی از الزامات و عوامل مهم در تمدن اسلامی، وقف است. سازمان اوقاف هم در این جهت قدم هایی را برداشته که امیدواریم به نتیجه برسد.

رئیس سازمان اوقاف ادامه داد: ایجاد موقوفاتی برای تولید علم و فناوری و تشویق به وقف جمعی و مشارکتی مثل بیمارستان و مراکز پژوهشی از جمله کارهایی است که سازمان اوقاف مدتی است شروع کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: یکی از مولفه های مهم در رابطه با تمدن نوین اسلامی وحدت است؛ چرا که با وحدت و همدلی از تفرقه و اختلاف جلوگیری می شود. هر جا که اختلاف و تفرقه وجود داشته باشد تمدن آنجا هم از بین می رود، مثل گروه های تکفیری که دیدیم تمدن های بسیاری از مناطق را از بین بردند، لذا اگر بخواهیم تمدن نوین اسلامی داشته باشیم حتما باید در سایه وحدت مسلمین باشد.