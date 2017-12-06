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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

شهردار مشهد:

هوشمند سازی فرآیندها باید همراه با فرهنگ سازی باشد

هوشمند سازی فرآیندها باید همراه با فرهنگ سازی باشد

مشهد- شهردار مشهد گفت: هوشمند سازی فرآیندها در مشهد باید همراه با فرهنگ سازی باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی‌زاده خامسی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از کیف پول الکترونیک در مشهد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که از ابتدای فعالیتم در شهرداری مشهد دنبال کردم موضوع هوشمند سازی فرآیند های مرتبط با شهرداری است.

وی افزود: تبدیل مشهد به یک شهر هوشمند دنبال می شود که موضوع مهم در این حوزه فرهنگ سازی همزمان است و اگر به این موضوع توجه نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد نیز در ادامه این مراسم گفت: دتاکنون در مشهد ۴ میلیون «من کارت» صادر شده که ۲.۵میلیون  از این تعداد فعال بوده و سالانه ۴۰۰ میلیون تراکنش توسط این سیستم انجام می شود.

شهریار آل‌شیخ افزود: هم‌اکنون بسیاری از فرآیندها در مجموعه شهری به دلیل خطای کمتر و تسهیل فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود.

وی بیان کرد: امیدوارم تا پایان امسال ۶۰ درصد فرآیندها به‌ویژه در حوزه خدمات شهری هوشمندسازی شود که اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی نیز در این راستا است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد گفت: برای استفاده از کیف پول الکترونیک، شهروندان باید با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی ایرانسل نسبت به تعویض سیم کارت‌های خود اقدام و نرم‌افزار کیف پول الکترونیکی را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنند.

آل شیخ افزود: پس از اتصال به اینترنت، کاربر می‌تواند به صورت آنلاین شارژ کیف پول الکترونیکی همراه خود را انجام دهد و در مرحله بعد به راحتی و به صورت آفلاین با استفاده از نرم‌افزار نصب شده و با استفاده از فن آوری«ان اف سی» پرداخت خرد را در اتوبوس و قطارشهری و برخی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی انجام دهند.

کد مطلب 4164809

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