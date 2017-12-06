هوشمند سازی فرآیندها باید همراه با فرهنگ سازی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی‌زاده خامسی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از کیف پول الکترونیک در مشهد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که از ابتدای فعالیتم در شهرداری مشهد دنبال کردم موضوع هوشمند سازی فرآیند های مرتبط با شهرداری است.

وی افزود: تبدیل مشهد به یک شهر هوشمند دنبال می شود که موضوع مهم در این حوزه فرهنگ سازی همزمان است و اگر به این موضوع توجه نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد نیز در ادامه این مراسم گفت: دتاکنون در مشهد ۴ میلیون «من کارت» صادر شده که ۲.۵میلیون از این تعداد فعال بوده و سالانه ۴۰۰ میلیون تراکنش توسط این سیستم انجام می شود.

شهریار آل‌شیخ افزود: هم‌اکنون بسیاری از فرآیندها در مجموعه شهری به دلیل خطای کمتر و تسهیل فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود.

وی بیان کرد: امیدوارم تا پایان امسال ۶۰ درصد فرآیندها به‌ویژه در حوزه خدمات شهری هوشمندسازی شود که اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی نیز در این راستا است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد گفت: برای استفاده از کیف پول الکترونیک، شهروندان باید با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی ایرانسل نسبت به تعویض سیم کارت‌های خود اقدام و نرم‌افزار کیف پول الکترونیکی را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنند.

آل شیخ افزود: پس از اتصال به اینترنت، کاربر می‌تواند به صورت آنلاین شارژ کیف پول الکترونیکی همراه خود را انجام دهد و در مرحله بعد به راحتی و به صورت آفلاین با استفاده از نرم‌افزار نصب شده و با استفاده از فن آوری«ان اف سی» پرداخت خرد را در اتوبوس و قطارشهری و برخی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی انجام دهند.