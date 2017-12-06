فرستاده سازمان ملل خواستار مذاکره درباره قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «نیکلای ملادینوف» (Nickolay Mladenov) فرستاده سازمان ملل متحد در امور به اصطلاح صلح خاورمیانه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره وضعیت قدس نباید به صورت یکجانبه به انجام برسد.

«نیکلای ملادینوف» در آستانه اقدام احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت‌ المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به این شهر در ادامه تصریح کرد: اوضاع این شهر به گونه‌ای است که باید بر سر آن مذاکره کرد.

این در حالیست که تا کنون آلمان، چین، سوئد، فرانسه و اتحادیه اروپا نیز در این باره هشدارهای مشابهی را اعلام کرده اند.

لازم به ذکر است، در آستانه اقدام احتمالی دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، شبکه تلویزیونی «اِی‌بی‌سی نیوز» ساعاتی پیش از اعزام تفنگداران آمریکائی به برخی از سفارتخانه‌ های این کشور در حوزه خاورمیانه خبر داد.

به گزارش این شبکه، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند که چند تیم از تفنگداران دریائی آمریکا قرار است تقویت امنیت برخی از سفارتخانه‌ های این کشور در خاورمیانه را برعهده گیرند.

شایان ذکر است، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی خود در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را چهارشنبه (امروز) اعلام می کند.

سندرز در ادامه تأکید کرده بود که ترامپ در تصمیم خود پیرامون این موضوع بسیار قاطع است.

گفتنی است که ترامپ دیروز سه شنبه در تماس تلفنی با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، «ملک عبدالله» پادشاه اردن، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «ملک سلمان» پادشاه عربستان از قصد خود برای انجام این انتقال سخن گفته بود.

در مقابل، بسیاری از رهبران هشدار دادند که اقدامات یکجانبه واشنگتن برای انتقال سفارتخانه خود به بیت المقدس بر کاهش ناآرامی ها در این منطقه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.