اختلاف ۳۰ درجه ای دمای هوا در زاهدان/طوفان و یخبندان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود اینکه صبح امروز دمای هوای زاهدان به ۱۱ درجه سلسیوس زیر صفر رسید اما ظهر امروز و پس از چند ساعت پس از این اتفاق، دماسنج ایستگاه زاهدان دمای ۲۶ درجه ای را نشان داد که نشان دهنده ۱۵ درجه اختلاف دما است.

وی افزود: پیش بینی می شود در ادامه روز اختلاف دمای صبح تا ظهر زاهدان به حدود ۳۰ درجه سلسیوس هم برسد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف شدید دمای شب و روز از ویژگی های مناطق کویری همچون زاهدان است، ادامه داد: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی با کاهش شدت وزش باد، هوای سرد شبانه در نیمه جنوبی و همچنین یخبندان شبانه در سایر نقاط استان امشب هم تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در روزهای پنج شنبه و جمعه همراه با افزایش رطوبت ابتدا در نیمه شمالی استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی گفت: همچنین طی این مدت در نواحی مرکزی و نوار غربی استان سیستان و بلوچستان نیز وزش باد نسبتا شدید جنوبی در برخی نقاط منجر به وقوع پدیده گرد و خاک می شود.

وی بیان داشت: همچنین از نظر دمایی از فردا شاهد افزایش محسوس دما ابتدا در نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان به ویژه در طول شب خواهیم بود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه دریای عمان از بعد از ظهر امروز نسبتا آرام می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد زیر صفر و راسک با حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.