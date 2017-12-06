شکست پدیده مقابل گسترش فولاد در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پدیده و گسترش فولاد چهارشنبه بعدازظهر در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف هم رفتند.

برای پدیده در این دیدار سعید جلالی راد، محمدرضا خانزاده، علی نعمتی، رضا ناصحی، اکبر صادقی، اکبر ایمانی، معین عباسیان، محمد آقاجانپور، امین قاسمی نژاد، محمد رضا خلعتبری، محمد قاضی به زمین رفتند.

در طرف مقابل نیز فرناندو دخسوس، سید احمد موسوی، ادسون هنریکه، مسیح زاهدی، یوسف سیدی، احمدرضا زنده‌روح، آندرانیک تیموریان، اسماعیل فرهادی، سامان نریمان‌جهان، رضا خالقی‌فر و پیمان بابایی مقابل شاگردان مهاجری صف آرایی کردند.

داوری این بازی بر عهده کوپال ناظمی قرار داشت و محمدرضا ابوالفضلی، حسین‌علی عابدی و کیوان علی‌محمدی وی را در این بازی همراهی کردند. نظارت بر بازی نیز بر عهده عبود سنگاشگن بود.

نخستین گل بازی در دقیقه ۳۰ توسط رضا خالقی فر وارد دروازه پدیده شد و گل دوم نیز در دقیقه ۸۹ توسط پیمان بابایی به نفع گسترش فولاد به ثمر رسید.

با وجود اینکه بازی در ورزشگاه مدرن امام رضا(ع) در مرکز شهر مشهد انجام شده اما حضور هواداران کم رنگ بوده و استقبال خوبی از این بازی نشده است.