پرسپولیس سپیدرود را سرخ کرد/ سوغاتی شاگردان برانکو از رشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم پرسپولیس امروز چهارشنبه در رشت میهمان تیم سپیدرود بود. این بازی که از ساعت ۱۵ آغاز شد، در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

علی علیپور در دقیقه ۸۲ برای پرسپولیس گلزنی کرد تا با ۸ گل، در کنار محمد قاضی در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد.

پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری (۵۷ - محمد انصاری)، حسین ماهینی، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان (۹۰ - شایان مصلح)، وحید امیری، گادوین منشا (۷۳ -فرشاد احمدزاده) و علی علیپور آغاز کرد.

در نیمه نخست، دو تیم بازی سرعتی و پایاپایی را به نمایش گذاشتند. تیم سپیدرود چند موقعیت خوب گلزنی خلق کرد ولی علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس مانع گلزنی تیم حریف شد. پرسپولیس هم در یک صحنه روی ضربه سر علی علیپور می توانست به گل برسد که این موقعیت از دست رفت تا نیمه نخست با تساوی بدون گل تمام شود.

در نیمه دوم هم کیفیت بازی و موقعیت سازی بازیکنان دو تیم تفاوت زیادی با نیمه نخست نداشت و موقعیت صد درصد گل روی دروازه پرسپولیس و سپیدرود ایجاد نشد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس برای افزایش بار هجومی تیمش، گادوین منشا را از زمین بیرون کشید و فرشاد احمدزاده را به جای وی وارد زمین کرد.

در ادامه مسابقه، این تیم پرسپولیس بود که با تیزهوشی علی علیپور توانست گل اول را به ثمر برساند. محسن مسلمان ضربه کاشته ای را روی دروازه سپیدرود ارسال کرد و علیپور هم در دقیقه ۸۲ با یک شوت تک‌ضرب، گل اول تیمش را به ثمر رساند.

سپیدرودی ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند، در دقایق پایانی جلو کشیدند تا بازی را به تساوی بکشند. آنها حتی با یک ضربه سر دروازه پرسپولیس را تهدید کردند ولی علیرضا بیرانوند مانع گلزنی تیم میزبان شد تا شاگردان برانکو با تک گل علیپور سه امتیاز مسابقه را از آن خود کنند.

پرسپولیس با این برد ۳۳ امتیازی شد تا باوجود یک بازی کمتر، به صدرنشینی اش در جدول ادامه بدهد.