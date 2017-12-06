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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۴

هواشناسی پیش بینی کر د:

برف و باران در راه است

برف و باران در راه است

سازمان هواشناسی برای برخی از استان ها بارش برف و باران را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در اخطاریه ای اعلام کرد که در بعد از ظهر امروز، درغرب کردستان، شمال کرمانشاه و غرب آذربایجان غربی بارش باران و برف پدیده غالب جوی است.

همچنین برای پنج شنبه در استان های بارش باران و برف در  آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال وبختیاری، غرب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خوزستان، گیلان، مازندران، تهران و البرز (شدت بار باران در گیلان و مازندران) پیش بینی می شود.

در روز جمعه هم در شرق مازندران، غرب گلستان، بارش برف  و کولاک برف در ارتفاعات شرقی مازندران، ارتفاعات گلستان و ارتفاعات خراسان شمالی بارش شدید  باران پیش بینی می شود.

کد مطلب 4164854

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