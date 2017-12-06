برف و باران در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در اخطاریه ای اعلام کرد که در بعد از ظهر امروز، درغرب کردستان، شمال کرمانشاه و غرب آذربایجان غربی بارش باران و برف پدیده غالب جوی است.

همچنین برای پنج شنبه در استان های بارش باران و برف در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال وبختیاری، غرب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خوزستان، گیلان، مازندران، تهران و البرز (شدت بار باران در گیلان و مازندران) پیش بینی می شود.

در روز جمعه هم در شرق مازندران، غرب گلستان، بارش برف و کولاک برف در ارتفاعات شرقی مازندران، ارتفاعات گلستان و ارتفاعات خراسان شمالی بارش شدید باران پیش بینی می شود.