تیلرسون: فرصت خوبی برای صلح خاورمیانه مهیا شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک به سر می برد، دقایقی پیش در اظهاراتی اعلام کرد: دولت ترامپ کماکان معتقد است که فرصت خوبی برای دست یابی به صلح (!) در خاورمیانه ایجاد شده است.

وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت: نمی خواهم درباه تصمیم ترامپ پیرامون پیرامون انتقال سفارت به قدس چیزی بگویم چرا که امروز یا فردا خود او این مطلب را بیان می کند.

تیلرسون در ادامه ادعا کرد که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فرآیند به اصطلاح صلح خاور میانه بسیار متعهد است، و تیم وی در تلاش است تا رویکردهای جدیدی را در این باره ایجاد نماید.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره سوریه گفت: حضور نمایندگان بشار اسد بر سر میز مذاکرات ژنو مهم است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره اخبار رسانه ها مبنی بر احتمال برکناری خود توسط ترامپ نیز تصریح کرد: این قبیل خبرهای نادرست هستند.