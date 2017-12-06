بازیکنان پدیده روی هر دو گل غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مهاجری چهارشنبه شب پس از شکست ۲ بر صفر تیمش مقابل گسترش فولاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمام زحمتی که کشیدیم و تمام راه‌های که می‌شد گل زد را رفتیم، اما به در بسته خوردیم. پنالتی،‌ تیر دروازه، بی‌دقتی و دیگر موارد دست به دست هم دادند که نتوانیم از میزبانی خود استفاده کنیم و این سه امتیاز را از دست دادیم.

وی در ادامه افزود: ما با چمن این ورزشگاه آشنا نبودیم. ما میزبان هستیم و باید تیم غالب باشیم. تیم غالب هم به حریف خود فشار می‌آورد. ما باید از فضاهای پشت و کنار دفاع‌های حریف استفاده می‌کردیم، اما به خاطر شُل بودن زمین نتوانستیم به این مهم برسیم. می‌دانستیم گسترش فولاد می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد و با شیوه بازی این تیم آشنا بودیم، اما از راهی که به بچه‌ها توصیه کردیم، غافل شدیم و گل خوردیم. گسترش فولاد هم با دفاعی چند لایه قصد داشت از گل خود محافظت کند که موفق شد. امروز روز پدیده نبود.

سرمربی تیم پدیده ادامه داد: داوری خوب بود و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی داشته باشد، اما در دیدار مقابل پرسپولیس وقتی محمدرضا خانزاده می‌خواست توپ را از چاله در بیاورد داور به خاطر اتلاف وقت به او کارت زرد نشان داد. تنها گلایه من نسبت به داوری این است که داور روی اتلاف وقت واکنشی نشان نداد، امروز گسترش فولاد سر ماه کلاه گذاشت! ما به جوانان خود گفتیم که غافلگیر نشوند، اما در روی هر دو گل غافلگیر شدیم و بازیکنان حریف که آزاد بودند دروازه ما را گشودند. تیم ما جوان است و باید تاوان آن را هم بپردازیم. البته تعطیلات نیم‌فصل اجازه می‌دهد که مصدومان به تیم اضافه شوند.

مهاجری در واکنش به اعتراض امین قاسمی‌نژاد پس از تعویض خود تصریح کرد: ما تصمیم می‌گیریم که چه کسی بازی کند و تعویض‌ها هم براساس نیاز تیم در جریان مسابقه است. اگر این‌گونه باشد با او برخورد می‌کنیم. اگر هر کسی که قرار است تعویض شود، اعتراض کند باید جمع کنیم و برویم.

وی در مورد موقعیت‌هایی که تیمش در این مسابقه از دست داد، گفت: آن صحنه پنالتی به تیر دروازه برخورد کرد، سپس به پشت دروازه‌بان حریف خورد و بازیکن ما در ریباند نتوانست از آن استفاده کند. موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و مربوط به یک بازیکن خاص نبود. همچنین چند توپ را به تیر دروازه حریف زدیم. من یاد بازی آرسنال - منچستریونایتد افتادم. آرسنال در این مسابقه ۳۳ موقعیت گلزنی داشت، ۷۵ درصد توپ و میدان را در اختیار داشت و در همه آمار تیم برتر بود، اما این منچستریونایتد بود که ۳ بر یک پیروز شد.