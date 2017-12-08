شکل گیری ائتلاف برای جلوگیری از نفوذ ایران در عراق مانند جوک است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ «رضا جواد تقی» عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه انتخابات پارلمانی عراق باید در موعد مقرر برگزار شود، اظهار داشت: حرف هایی در خصوص تعویق انتخابات زده می شود، اما ما اصرار داریم که انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. مرجعیت و اکثر گروه های سیاسی در عراق اصرار به برگزاری انتخابات قبل از زمان تعیین شده دارند.

وی با اشاره به تلاش ها برای هماهنگی دیگر گروه های سیاسی در راستای تصویب قانون انتخابات در پارلمان آینده عراق گفت: کمیساریای عالی انتخابات تشکیل شده و ما می خواهیم با مشورت گروه های دیگر ائتلاف هایی را تشکیل دهیم و لیستی ملی ارائه دهیم، در ظاهر ما به عبادی نزدیک هستیم و اگر عبادی تنها لیست داد با دیگر گروه های سیاسی از جمله صدر، دولت قانون، بدر و... همکاری خواهیم کرد و تلاش هایی هم با مجلس اعلا می خواهیم داشته باشیم.

همه جریان ها در عراق برمبنای مصلحت کشور تصمیم می گیرند

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق در خصوص خبر منتشر شده در برخی از رسانه مبنی بر توافق صدر، سید عمار حکیم و عبادی با پشتیبانی عربستان به منظور دور کردن ایران از نفوذ در عراق تصریح کرد: این حرف مثل جوک است. عبادی، حکمت ملی و صدر هدفشان تامین آینده عراق است. مصلحت عراق هر جا باشد آنجا می روند و هماهنگی این افراد با عربستان بعید است.

جواد تقی با تاکید بر اینکه کم کردن نفوذ ایران از طرف عربستان و دیگران در میدان عمل مورد پذیرش نیست، عنوان کرد: ایران با وضع سیاسی عراق از دهه ها پیش آشناست و هم تاریخی و هم جغرافیایی عراق و ایران به یکدیگر نزدیک هستند و بعد از سقوط صدام هماهنگی و کمک ایران به کل عراق را دشمن و دوست همه می دانند.

تصمیم گیری براساس مصلحت، حکمت و عزت را از رهبر انقلاب ایران آموختیم

وی در ادامه افزود: یک محور جریان حکمت ملی ریشه دینی این جریان است، رئیس این جریان در حوزه قم و نجف شناخته شده است و مراجع قم با وی آشنا هستند. این ریشه دینی برای مردم عراق مهم است و شاید حرف هایی در کوچه و بازار باشد، اما فطرت مردم دینی است.

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق محور دیگر این جریان را آزادی دانست و تصریح کرد: دین به همراه آزادی نه تحجر، دیگر محور این جریان است. دین به همراه آزادی مردم را جذب می کند، نه دین تنها و باید با واقعیت های جامعه همراه شد.

جواد تقی در پایان با تاکید بر تصمیم گیری بر اساس مصلحت های عراق گفت: رهبر انقلاب اسلامی ایران به ما آموخته اند که روابط خود با دیگران را بر اساس مصلحت، حکمت و عزت تنظیم کنیم و این در اساسنامه جریان حکمت ملی نیز ذکر شده است. براساس مصلحت عراق و با عزت روابط خود را شکل می دهیم و با حکمت با مسائل برخورد می کنیم.