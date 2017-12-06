به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با دو روزنامه «الخبر» و «الوطن» الجزایر گفت: ایران یک قدرت منطقه ای است و نقش آفرینی آن در حل بحران های منطقه ضرورت دارد.
بر اساس این گزارش، وی افزود: رقابت بین کشورهای منطقه و ایران باعث نگرانی است.
وی ادامه داد: گفتگو میان ایران و فرانسه برای کاهش تنش ها در منطقه جدی است.
رئیسجمهور فرانسه همچنین تنها راهحل بحران لیبی را سیاسی دانست و افزود که به نفع همه طرفهاست که مسیر سیاسی زیر چتر سازمان ملل را در پیش گیرند.
ماکرون در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص لیبی هم گفت: راه حل بحران لیبی، سیاسی است. بحران لیبی باید با استناد به قوانین سازمان ملل حل و فصل شود.
وی همچنین ادامه داد: ثبات در خلیج فارس، مسأله ای اساسی است. ما از میانجی گری های کویت برای حل و فصل بحران های منطقه ای استقبال می کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون روابط پاریس و الجزایر گفت: ما با الجزایر منافع مشترکی داریم.
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