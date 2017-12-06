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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

ماکرون: ایران قدرت منطقه‌ای است

ماکرون: ایران قدرت منطقه‌ای است

رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی با بیان اینکه ایران یک قدرت منطقه ای است، گفت: نقش آفرینی تهران در حل و فصل بحران های منطقه ای ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با دو روزنامه «الخبر» و «الوطن» الجزایر گفت: ایران یک قدرت منطقه ای است و نقش آفرینی آن در حل بحران های منطقه ضرورت دارد. 

بر اساس این گزارش، وی افزود: رقابت بین کشورهای منطقه و ایران باعث نگرانی است.

وی ادامه داد: گفتگو میان ایران و فرانسه برای کاهش تنش ها در منطقه جدی است.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین تنها راه‌حل بحران لیبی را سیاسی دانست و افزود که به نفع همه طرف‌هاست که مسیر سیاسی زیر چتر سازمان ملل را در پیش گیرند.

ماکرون در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص لیبی هم گفت: راه حل بحران لیبی، سیاسی است. بحران لیبی باید با استناد به قوانین سازمان ملل حل و فصل شود.

وی همچنین ادامه داد: ثبات در خلیج فارس، مسأله ای اساسی است. ما از میانجی گری های کویت برای حل و فصل بحران های منطقه ای استقبال می کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون روابط پاریس و الجزایر گفت: ما با الجزایر منافع مشترکی داریم. 

کد مطلب 4164932

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    نظرات

    • Mohammad Reza US ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جوجه تازه فهمیدی؟
    • سیاوش IR ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خب که چی!! کسی از تو نظر خواست؟

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