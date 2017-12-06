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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

معاون فرهنگی سپاه عنوان کرد؛

عقب افتادگی کشور در حوزه کتابخوانی باید جبران شود

عقب افتادگی کشور در حوزه کتابخوانی باید جبران شود

مشهد- معاون فرهنگی سپاه گفت: عقب افتادگی کشور در حوزه کتابخوانی باید جبران شده و ما در جمع کشورهای متوسط در این حوزه قرار گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی چهارشنبه شب در مراسم  اختتامیه هشتمین  نمایشگاه بین‌المللی کتاب دفاع مقدس که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد اظهار کرد: وعده  مقام معظم رهبری در خصوص شکست رژیم صهیونیستی قطعا محقق خواهد شد و طبق کلام خداوند در سوره یونس زمانی به این پیروزی دست خواهیم یافت که از جاهلان پیروی نکنیم.

وی افزود: استقامت راه حل پیروزی بر صهیونیسم  است که این مهم در جوانان سوری و یمنی که از انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس الگو گرفته اند قابل مشاهده است.

معاون فرهنگی سپاه گفت: برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید کتاب هایی را در این حوزه تولید و در اختیار مخاطبان در کشورهای دیگر قرار گیرد تا آنها نیز بتوانند با الگوی گیری از فرهنگ مقاومت در مقابل ظلم ایستادگی کنند.

نقدی تصریح کرد: ما در کشور خودمان نیز در حوزه کتاب خوانی عقب هستیم و توقع ما این است که حداقل در جایگاه متوسط جهان در خصوص مطالعه کتاب باشیم که برای تحقق این مهم باید کودکان و نوجوانان را به کتابخوانی عادت دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ سازی باید در فیلم های سینمایی و توسط هنرپیشه ها فرهنگ کتابخوانی را ترویج و تخفیفاتی را نیز به حوزه نشر اختصاص دهیم.

کد مطلب 4164990

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