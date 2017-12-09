چشمه باغات انجیر پلدختر خشکید/ مسئولان: در حال بررسی موضوع هستیم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: باغات انجیر سیاه شهرستان پلدختر، قطب انجیر سیاه ایران و مرکز تولید زودرسترین انجیر سیاه جهان محسوب می شوند؛ اما چشمه تأمینکننده آب آنها خشکشده است و به گفته اهالی منطقه «زیودار» از زمان وقوع زمینلرزه این چشمه هم خشکشده است و دیگر آبی نتوانستهاند تأمین کنند.
خشکسالیهای پیدرپی تاکنون دلیل اصلی کمبود آب در استان لرستان و بهویژه شهرستان پلدختر به شمار میرفت و دغدغه مردم و مسئولان شده بود و در جلسات مختلف به دنبال راهحل و برنامهریزی برای استفاده بهینه از منابع آبی و کاهش بحران بیآبی بودند، اما اکنون خشک شدن ناگهانی چشمه آب شیرین روستای «بن لار» بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر براثر زلزله اخیر استان کرمانشاه شاید یکی از عجایب باشد.
اهالی منطقه: زلزله چشمه را خشک کرده است
این چشمه که بخش عمدهای از آب مورداستفاده باغات و کشاورزی چند روستا و آب آشامیدنی عشایر منطقه را تأمین میکرد بر اثر زلزله خشکشده و مشکلات و نگرانیهایی برای اهالی ایجاد کرده است.
خبرنگار مهر به همین منظور به منطقه «زیودار» پلدختر رفته و از نزدیک در جریان موضوع قرارگرفته و پای صحبتهای باغداران، کشاورزان، اهالی و مسئولان نشست.
یکی از اهالی روستای «طاق عباسعلی» شهرستان پلدختر به خبرنگار مهر گفت: این چشمه از گذشته محل تأمین آب آشامیدنی اهالی و آبشخور احشام بوده و مصارف آبیاری کشاورزی و باغات منطقه به شمار میرفته است.
عسکر آزادی افزود: اکنون آب این چشمه براثر زلزله استان کرمانشاه بهطور کامل خشکشده و اهالی چند روستا را نگران بحران بیآبی در منطقه کرده است.
یکی از اهالی روستای «بن لار» گفت: در مواقع قطعی و یا کمبود آب اهالی روستا آب آشامیدنی خود را از این چشمه تأمین میکردند که همزمان با زلزله خشکشده است.
بخش عمدهای از آب باغات انجیر با این چشمه تأمین میشود
آقا حسین زیودار افزود: بخش عمدهای از آب باغات انجیر این منطقه از طریق این چشمه تأمین میشد که با خشک شدن آن بهویژه در فصل گرما و تابستان و کمبود آب باغات انجیر ما خشک میشود.
یکی از اهالی روستای «سرنجه زیودار» نیز به خبرنگار مهر گفت: آب یکسوم باغات منطقه «زیودار» از این چشمه تأمین میشد که پس از خشک شدن آن اگر چارهای اندیشیده نشود زندگی اهالی فلج خواهد شد.
علی مردان مرادی افزود: علاوه بر این عشایر کوچ رو نیز زمان عبور و یا اسکان در این منطقه از آب این چشمه بهصورت های مختلف استفاده میکردند که ازاینپس چشمبهراه اقدام مسئولان ماندهاند.
وی افزود: ادامه خشک شدن چشمه در روستای «بن لار» زنگ خطر زندگی روستایی در این منطقه و مهاجرت اهالی به شهر را به صدا درخواهد آورد.
اعزام کارشناسان امور آب به منطقه
مهتاب عطایی دهیار روستای «بن لار» پلدختر گفت: این روستا با هزار و ۳۰۴ نفر جمعیت و حدود ۳۱۵ خانوار از آب این چشمه در مصارف مختلف استفاده میکردند.
وی افزود: اهالی روستای «بن لار» زمان قطعی آب، آب آشامیدنی خود را از محل این چشمه تأمین میکردند علاوه بر این اهالی چند روستای اطراف نیز برای مصارف آبیاری کشاورزی و باغات از آن استفاده میکردند.
وی گفت: این چشمه باغات انجیر واقعشده و بخشی از آب موردنیاز باغات انجیر تأمین میکرد که براثر زلزله استان کرمانشاه خشکشده است.
عطایی با اشاره به پروژه سد «بن لار» افزود: اهالی روستاهای این منطقه با خشک شدن این چشمه به احداث سد «بن لار» که در دستور کار مسئولان و نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی قرار دارد نیاز شدیدتری پیدا میکنند.
مدیر منابع آب پلدختر در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به گزارش اهالی روستای «بن لار» از توابع بخش معمولان به بخشدار و مکاتبات صورت گرفته آب این چشمه با زلزله کرمانشاه قطعشده است.
محمد گودرزی افزود: اداره منابع آب بهمحض اطلاع از موضوع برای بررسی به منطقه کارشناسان خود را اعزام کرد.
وی گفت: بر اساس بررسی کارشناس دبی پایه آب این چشمه موسوم به «گرمابه» ۲۰ لیتر در ثانیه و دارای کیفیت آب آشامیدنی و محل تأمین آب موردنیاز اهالی در مواقع قطعی بوده که هماکنون خشکشده است.
تأمین آب ۶ روستای معمولان از طریق چشمه
بخشدار معمولان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این چشمه محل اصلی تأمین آب باغات شش روستای «زیودار»، «بن لار»، «سرنجه»، «آب انبار»، «طاق عباسعلی» و «کلات» با بیش از دو هزار نفر جمعیت بوده است.
عباس محمودی افزود: به گفته اهالی این چشمه براثر زلزله اخیر بهطور کامل خشکشده و موجب نگرانی و دغدغه کمبود آب بهویژه در آینده برای اهالی منطقه شده است.
بخشدار معمولان گفت: چنانچه منابع آب و جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر برای حل این مشکل چاره و تدابیری نیندیشند در فصل تابستان کشاورزان و باغداران منطقه «زیودار» با مشکل جدی بحران آب مواجه خواهند شد.
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