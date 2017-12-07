به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم و عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه ولیعصر(عج) شهرستان خرمدره، افزود: حمایت از حوزههای علمیه از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و باعث میشود ارزشهای دینی و اسلامی در جامعه تقویت شود.
وی اظهار کرد: حوزه علمیه میراث نبوت و امامت است و در این میان طلاب میراث داران این امانت هستند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بر تقویت حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: دشمنان درصدد هستند که حوزههای علمیه را تضعیف کنند ولی هرگز موفق نخواهند شد.
خاتمی با بیان اینکه در استان زنجان عالمان و فرهیختگان علمی و مذهبی فراوانی وجود دارد، افزود: حوزههای علمیه مکانی برای پرورش و تربیت نخبگان دینی است و خوشبختانه در این امر حوزههای علمیه استان زنجان موفق بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به نقش حوزههای علمیه در پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر فعالیتهای فرهنگی و دینی در حوزههای علمیه استان زنجان با جدیت پیگیری میشود.
خاتمی ابراز کرد: توجه به حوزههای علمیه توسعه فرهنگی استان زنجان را به دنبال دارد و در تحقق این امر مهم طلاب باید تلاش و مدیریت لازم را داشته باشند.
وی افزود: طلاب حوزه علمیه سرمایههای فرهنگی و مذهبی استان هستند بنابراین باید به خوبی تربیتشده و قرآن را سرلوحه کاری خود قرار دهند و حرکت و تفکرشان قرآنی باشد.
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