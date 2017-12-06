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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱:۲۶

جام جهانی تکواندو - ساحل عاج

خلیفه بهترین مربی جام بیست و یکم شد/خدابخش بهترین تکواندوکار جهان

خلیفه بهترین مربی جام بیست و یکم شد/خدابخش بهترین تکواندوکار جهان

پرونده بیست و یکمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو در حالی بسته شد که دو نماینده از کشورمان در جمع بهترین های این دوره قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این دوره از مسابقات که با قهرمانی دانشگاه آزاد به پایان رسید، کمیته برگزاری اسامی بهترین های این دوره را اعلام کرد که طی آن سید نعمت خلیفه سرمربی دانشگاه آزاد به عنوان بهترین مربی این دوره انتخاب شد و مهدی خدابخش نیز بهترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شد. 

این دوره از مسابقات از روز سه شنبه با حضور ۸ تیم ایران، چین، نیجر، روسیه، کره جنوبی، مراکش، چین تایپه و ساحل عاج در «ابیجان» آغاز شد که در نهایت دانشگاه آزاد عنوان نخست را کسب کرد. روسیه که سه تکواندوکار نامدار خود، دنیسنکو، لارین و خارماتوف را در ترکیب داشت عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و کره جنوبی هم عنوان سوم را به خود اختصاص داد. 

در بخش زنان نیز چین قهرمان شد. کره جنوبی نایب قهرمان و مراکش هم در جای سوم ایستاد. ضمن اینکه در بخش مختلط هم چین، روسیه و کره جنوبی عناوین برتر را کسب کردند.

کد مطلب 4165092

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