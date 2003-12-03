حضور پژوهشگران ايراني در " همايش بين المللي زعفران "

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بر اساس تصميم هيئت اجرايي اين سمينار قرار شد دومين همايش بين المللي بيولوژي و بيوتكنولوژي زعفران توسط قطب علمي گياهان ويژه دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و پارك علمي و فناوري خراسان در مهر ماه 1385 در مشهد برگزار شود.
يادآوري مي شود ك از ميزان 170 تن زعفران توليدي در جهان 150 تن در ايران توليد مي شود.
حضور پژوهشگران ايراني در اولين همايش بين المللي زعفران در اسپانيا چشمگير بود ، به طوري كه از 92 مقاله ارايه شده در اين همايش 44 مقاله مربوط به محققان ايراني بود.
کد مطلب 41651
نظر شما