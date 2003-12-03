  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۷

حضور پژوهشگران ايراني در " همايش بين المللي زعفران "

حضور پژوهشگران ايراني در اولين همايش بين المللي زعفران در اسپانيا چشمگير بود ، به طوري كه از 92 مقاله ارايه شده در اين همايش 44 مقاله مربوط به محققان ايراني بود.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بر اساس تصميم هيئت اجرايي اين سمينار قرار شد دومين همايش بين المللي بيولوژي و بيوتكنولوژي زعفران توسط قطب علمي گياهان ويژه دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و پارك علمي و فناوري خراسان در مهر ماه 1385  در مشهد برگزار شود.
يادآوري مي شود ك از ميزان 170 تن زعفران توليدي در جهان 150 تن در ايران توليد مي شود.
کد مطلب 41651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها