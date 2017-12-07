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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۵:۲۵

وزارت خارجه مکزیک اعلام کرد:

سفارت مکزیک در «تل آویو» باقی می ماند

سفارت مکزیک در «تل آویو» باقی می ماند

وزارت امور خارجه مکزیک با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سفارتخانه این کشور در فلسطین اشغالی، همچنان در «تل آویو» باقی می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی دولت «دونالد ترامپ»، وزارت امور خارجه مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که سفارتخانه این کشور در فلسطین اشغالی همچنان در شهر «تل آویو» باقی خواهد ماند.

وزارت امور خارجه مکزیک با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «مکزیک به قطعنامه های سازمان ملل در ارتباط با به رسمیت شناختن وضعیت کنونی بیت المقدس وفادار خواهد ماند».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «مکزیک ضمن حفظ روابط دوجانبه نزدیک و دوستانه خود با اسرائیل که در دیدار اخیر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو از کشور مکزیک به خوبی هویدا بود،  به حمایت خود از مطالبات تاریخی مردم فلسطین ادامه خواهد داد».

کد مطلب 4165100

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