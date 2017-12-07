شورای امنیت پیرامون «وضعیت بیت المقدس» نشست ویژه برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شماری از دیپلماتهای سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کردند که شورای امنیت بنا به درخواست ۸ عضو از مجموع ۱۵ عضو این شورا قرار است روز جمعه جهت بررسی تصمیم جنجالی «دونالد ترامپ» برای شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، یک نشست برگزار کند.

درخواست برگزاری این نشست که به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شد، از سوی کشورهای فرانسه، بولیوی، مصر، ایتالیا، سنگال، سوئد، انگلیس و اوروگوئه مطرح شده است.

گفتنی است که ترامپ روز چهارشنبه در چرخشی ناگهانی از سیاستهای چنددهه ای آمریکا در منطقه خاورمیانه، «بیت المقدس» را به عنوان پایتخت رسمی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و دستور انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را صادر کرد.