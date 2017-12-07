عراق تصمیم نسنجیده ترامپ درباره قدس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت امور خارجه عراق تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل را رد کرد.

وزارت امور خارجه عراق همچنین هشدار داد که این تصمیم منطقه را به سمتی که سرنوشت آن معلوم نیست سوق خواهد داد.

«احمد محجوب» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد: وزارت خارجه بر موضع دائم عراق در حمایت از موضوع فلسطین و حقوق مردم آن از جمله برپایی دولت مستقل به پایتختی قدس شریف تاکید می کند.

وی در عین حال بر موضع مخالف دولت و مردم عراق با تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل تاکید کرده و افزود: این تصمیم تجاوز به هویت قدس و ارزش های دینی و عقیدتی عموم ادیان و علی الخصوص مسلمانان است.

محجوب با ابراز نگرانی از این اقدام نسنجیده، جامعه بین الملل را به حمایت از مردم فلسطین از طریق مخالفت با اقدام مذکور که ممکن است منطقه را به سمت نامطلوبی سوق دهد دعوت کرد.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود قدس را رسماً به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

وی در این سخنرانی گفت: «من به این قطعیت رسیدم که باید سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس منتقل کنیم».

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه «ما به دنبال توافقی عالی هستیم که هم به سود اسرائیلی ها باشد و هم به سود فلسطینی ها»، ادامه داد: ایالات متحده از طرح دو دولت حمایت می کند؛ در صورتی که دو گروه نیز نسبت به آن به توافق برسند.

این تصمیم ترامپ واکنش های زیادی را در سطح اسلامی، عربی و بین المللی به همراه داشت.