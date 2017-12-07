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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۷:۵۶

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

افزایش ۳ برابری سطح زیر کشت کلزا در کشور

افزایش ۳ برابری سطح زیر کشت کلزا در کشور

ایلام-معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سه برابری سطح زیر کشت کلزا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز عصر چهارشنبه در سفر خود به شهرستان های دهلران و مهران اظهار داشت: سطح زیر کشت محصول کلزا در پاییز امسال در کشور به ۲۵۰ هزار هکتار رسیده که سهم استان ایلام از این میزان ۷ هزار هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش سه برابری کشت کلزا در کشور، گفت:  امیدوار هستیم به میزان سطح زیر کشت کلزا  شاهد افزایش برداشت نیز باشیم.

کشاورز تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بیش از ۳۵۰ هزار تن دانه  روغنی کلزا تولید شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از نظر دانه های روغنی کلزا در  شهرستان دهلران حدود ۵ هزار هکتار کلزا کشت می شود، در کل کشور ۱۵ شهرستان داریم که سطح زیر کشت کلزا در آنها پنج هزار هکتار است.

وی افزود: پس بنابراین دهلران یکی از شهرستان های در سطح یک کشور از نظر کشت کلزا است.

وی گریزی هم به احداث صنایع جانبی دانه های روغنی کلزا در این شهرستان زد و گفت: دانه های روغنی کلزا از نظر کیفیت و از نظر گروه های امگا و نیز ویتامین های که کمیاب و مفید هستند، استثنایی است.

کد مطلب 4165106

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