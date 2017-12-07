افزایش ۳ برابری سطح زیر کشت کلزا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز عصر چهارشنبه در سفر خود به شهرستان های دهلران و مهران اظهار داشت: سطح زیر کشت محصول کلزا در پاییز امسال در کشور به ۲۵۰ هزار هکتار رسیده که سهم استان ایلام از این میزان ۷ هزار هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش سه برابری کشت کلزا در کشور، گفت: امیدوار هستیم به میزان سطح زیر کشت کلزا شاهد افزایش برداشت نیز باشیم.

کشاورز تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بیش از ۳۵۰ هزار تن دانه روغنی کلزا تولید شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از نظر دانه های روغنی کلزا در شهرستان دهلران حدود ۵ هزار هکتار کلزا کشت می شود، در کل کشور ۱۵ شهرستان داریم که سطح زیر کشت کلزا در آنها پنج هزار هکتار است.

وی افزود: پس بنابراین دهلران یکی از شهرستان های در سطح یک کشور از نظر کشت کلزا است.

وی گریزی هم به احداث صنایع جانبی دانه های روغنی کلزا در این شهرستان زد و گفت: دانه های روغنی کلزا از نظر کیفیت و از نظر گروه های امگا و نیز ویتامین های که کمیاب و مفید هستند، استثنایی است.