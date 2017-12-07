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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۹

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای روز پنجشنبه مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرارگرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه  با شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر به جز حرم مطهر و چمن در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۳۴ در شرایط ناسالم  گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

وی خاطرنشان کرد : توصیه می  شود افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان  فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان نیز تقاضا می شود حتی المقدور از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری کنند.

کد مطلب 4165119

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