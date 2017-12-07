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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۰

رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

دانشجویان در روند توسعه مازندران مشارکت داشته باشند

دانشجویان در روند توسعه مازندران مشارکت داشته باشند

بابل - رئیس مجمع نمایندگان مازندران خواستار مشارکت تشکل های دانشجویی در روند و مسائل توسعه ای استان شد.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز دانشجو خواستار مشارکت تشکل های دانشجویی در روندها و مسائل توسعه ای استان مازندران شد و با تاکید بر اینکه دانشجو به عنوان قشر آگاه و پرسشگر جامعه باید نقش  مطالبه گری و نظارتی داشته باشد از تشکل های دانشجویی خواست در کنار تحصیل مسائل توسعه ای استان را تجزبه و تحلیل نمایند و به مسوولان مشاوره و ایده بدهند.

نماینده بابل دانشجو را نسل بیدار و هوشیارجامعه خواند و از آنان خواست در حوزه مسائل اجتماعی بیش از پیش نقش آفرینی کنند.

رئیس مجمع نمایندگان تشکل های دانشجویی را گروه های پیشرو سیاسی و اجتماعی جامعه  خطاب کرد و افزود: تشکل های دانشجویی می توانند پرچمدار ترقی خواهی و میدان دار هم افزایی توسعه استان مازندران باشند.

وی شور و نشاط دانشجویی را سرمایه اجتماعی کشورمان دانست و ازآنان خواست در متن تحولات اجتماعی و سیاسی مشارکت فراگیر داشته باشند.

نیازآذری مشارکت دانشجویان در محرومیت زدایی و هم زیستی با محرومان ودرک مشکلات آنان را ضروری دانست و از اردوهای جهادی دانشجویان تجلیل کرد و بااشاره به تقارن میلاد پیامبر اعظم صلی الله و امام جعفر صادق علیه السلام دانشجویان را به شاگردی سیره نبوی و مکتب جعفری فراخواند.

کد مطلب 4165120

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