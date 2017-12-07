مردم آذربایجان غربی نگران تامین سوخت جایگزین گاز نباشند

احمد مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع فرآوردهای نفتی در استان در شرایط پایداری قرار دارد اظهارداشت: امسال با اقداماتی که انجام شد برای تامین سوخت جایگزین نیروگاههای تولید برق در استان در مجموع ۱۸۰ میلیون لیتر سوخت ذخیره سازی شد.

وی ادامه داد: در بخش مصارف خانگی نیز ۲۳۰ میلیون لیتر نفت سفید در بین ۲۲۰ هزار خانوار در مناطق روستایی و صعب العبور توزیع شده است که با وجود اشتراک پذیری ۴۰ هزار خانوار در شبکه توزیع گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشتیم.

مدیر شرکت توزیع فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: چنانچه قطعی احتمالی گاز در سطح استان صورت گیرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه آمادگی کامل برای تامین سوخت جایگزین دارد زیرا در نیمه نخست سال ذخیره سازی لازم در انبارهای نفت انجام شده است.

مجرد یاد آور شد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت گاز هر دو متعلق به یک خانواده بزرگ صنعت نفت بوده و تعاملات مطلوب دو طرفه در چندین سال گذشته موجب شده تا مردم در تامین سوخت حرارتی خود دچار مشکل نگردند.

وی ادامه داد: خانوارهای مشترکین گاز نیز می تواند برای تامین سوخت جایگزین نیز از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۷۵۱۳ و یا از طریق تلفن گویا به شماره ۳۳۴۱۳۴۵۶ اقدام کنند.