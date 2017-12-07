محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون عمران با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک و پلیس راهور تهران گفت: پس از ارجاع طرح شناسایی و برطرف کردن گرههای ترافیکی پایتخت از صحن به کمیسیون، با حضور سردار مهماندار (رئیس پلیس راهور) و محسن پورسید آقایی (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران)، بررسی گرههای ترافیکی که لیست آن از سوی پلیس راهور ارائه شده بود، انجام شد که معاونت حمل و نقل و ترافیک موافق مصوبه شدن این موضوع نبود؛ زیرا معتقد بود بررسی گرههای ترافیکی و رفع آنها، بخشی از مأموریتهای این معاونت است.
وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه بررسی تعدادی از این گرههای ترافیکی مدتهاست در دست مطالعه است و تصمیمگیری در خصوص آن نشده، پیشبینی شد معاونت حمل و نقل طی سه ماه به صورت دقیق، این گرههای ترافیکی را تعیین تکلیف کند تا در بودجه ۹۷ پیشبینیهای لازم انجام شود.
کرونی در پاسخ به این پرسش که در جلسه علنی معاون حمل و نقل موافق راهحلهای پلیس برای حل گرههای ترافیکی نبود و معتقد بود برطرف کردن آنها به آسانی که پلیس مطرح میکند، نیست گفت: در این جلسه نیز اختلافنظرهایی وجود داشت؛ پلیس دلایل خود را در خصوص برخی از گرههای ترافیکی توضیح داد و معاونت حمل و نقل نیز نظرات خود را بیان کرد. اما برای آنکه مدت زیادی از مطالعات معاونت حمل و نقل در خصوص گرههای ترافیکی میگذرد، قرار بر این شد طی سی ماه برای برخی از آنها تصمیمگیری شود.
دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اضافه کرد: فرصت سه ماهه در صحن شورا نیز بررسی و در صورت رأی همه اعضا نهایی و مصوب خواهد شد.
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