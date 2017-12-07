واکنش «أنور قرقارش» به رویکرد واشنگتن درقبال قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «أنوار قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی امارات به اقدام اخیر رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: کشورهای جهان اسلام و جهان عرب با چالش بزرگی به نام درد و رنج های قدس شریف مواجه هستند.

قرقاش در ادامه گفت: آیا این بحران به عرصه ای برای بهره برداری های سیاسی جهت تحقق اهداف تنگ نظرانه تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: باید با مواضعی متحد و اقدامی جدی در برابر بهره برداری های سیاسی از وضعیت کنونی قدس شریف جلوگیری کرد.