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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۶

کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان:

زنده فروشی پرندگان خطری جدی برای شیوع آنفلوانزای پرندگان است

زنده فروشی پرندگان خطری جدی برای شیوع آنفلوانزای پرندگان است

کرمان - کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان فعالیت مرغداریهای غیر مجاز، دستفروشی و زنده فروشی پرندگان را از جمله راههای شیوع آنفلوانزای پرندگان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناظریان صبح پنجشنبه در  جلسه توجیهی مرغداران شهرستان کرمان با محوریت جلوگیری از آنفلوانزا فوق حاد پرندگان، با اشاره به علائم بیماری آنفلوانزا و راههای انتقال آن بر لزوم همکاری تمام ارگانهای زیربط و مرغداران برای جلوگیری از ورود شیوع بیماری تاکید کرد.

وی حمل غیر مجاز طیور و حمل کود را از راههای انتقال این بیماری دانست و افزود: حمل طیور باید طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور و همچنین فرآوری کود قبل از انتقال صورت گیرد.

ناظریان با اشاره به لزوم هوشیاری و دقت در جلوگیری از بروز بیماری گفت: از دیگر راههای جلوگیری از بیماری،  ممانعت از فعالیت مرغداریهای غیر مجاز، دستفروشی و زنده فروشی پرندگان است ضمن اینکه شستشو و ضدعفونی خودروها و قفس های حمل طیور زنده هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کارشناس شبکه دامپزشکی کرمان در پایان با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی در مرغداریها و کشتارگاهها طیور گفت: تمامی مرغداران، همشهریان در صورت مشاهده موارد مشکوک بیماری و موارد تهدید آَمیز شیوع بیماری مراتب را به شماره32134366 شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان اطلاع دهند.

کد مطلب 4165163

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