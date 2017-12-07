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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد؛

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آذر۹۶

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آذر۹۶

سازمان وظیفه عمومی ناجا، همه مشمولان فوق دیپلم ،دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آذرماه سال ۹۶ دریافت کرده اند، را به خدمت سربازی فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: همه مشمولان کاردانی،دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان آذر ۱۳۷۸ که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۹/۱۹ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)،برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است؛ مشمولان ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ و مشمولان ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده،حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی،محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

مشمولان مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

کد مطلب 4165164

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