فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آذر۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: همه مشمولان کاردانی،دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان آذر ۱۳۷۸ که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۹/۱۹ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)،برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است؛ مشمولان ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶ و مشمولان ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده،حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی،محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

مشمولان مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.