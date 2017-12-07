بسیج نیروها برای تامین انشعاب آب ۲۰۰۰ خانوار در حاشیه شهر همدان

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فصل سرما باید رسیدگی به وضعیت انشعابات آب و برق خانواده های ساکن در مناطقی که با مشکل انشعاب آب و برق و گاز روبرو هستند در اولویت باشد، گفت: حل این مشکل حتی به صورت حضور همکاران و مسئولان در محل و بررسی خانه به خانه باید انجام شود.

وی افزود: سال گذشته در جریان حضور در این مناطق به منظور دیدارهای مردمی در جریان مشکلات همشهریان قرار گرفته و بلافاصله هماهنگی های لازم با استاندار صورت گرفت و وی نیز برای پیگیری و حل مشکل قول مساعد داد.

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود پیگیری های متعدد وجود خلاء قانونی مانع پیشرفت کار شد که با هماهنگی های لازم، قانون واگذاری انشعابات اصلی به مردم این مناطق مصوب و قانونی شد.

وی ادامه داد: قانون مذکور توسط رئیس جمهور به استانداری ها ابلاغ و استانداری ها نیز به دستگاههای ذیربط ابلاغ کردند که براین اساس دیگر مانعی برای واگذاری انشعابات نبود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود اعلام رسمی قوانین به دستگاه های مربوط، مراجعات مردمی به دفتر و خبرگزاری ها و تماس تلفنی نشان می داد که در واگذاری این انشعابات جدیت لازم دیده نمی شود که به همین دلیل گروهی از همکارانم مامور پیگیری و حضور مستمر در مناطق و ادارات مربوط برای حصول نتیجه قطعی شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته در صورت مشاهده هر گونه مسامحه، کم کاری و کم توجهی از سوی هر کس که باشد به شدت با کم کاری ها برخورد خواهیم کرد زیرا جای شرمساری است که مسئولی در خانه گرم در کنار خانواده خود باشد و فردی دیگری به علت محرومیت در رنج و عذاب عدم تامین اولیه ترین امکانات برای رفاه خانواده خود باشد.