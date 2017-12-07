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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

پلیس راه اعلام کرد؛

بارش برف و باران در استان های غربی و شمالی/تردد با زنجیر چرخ

بارش برف و باران در استان های غربی و شمالی/تردد با زنجیر چرخ

پلیس راه آخرین وضعیت جاده ها و محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه وضعیت جوی و ترافیکی جاده ها را تا ساعت ۹ صبح امروز (پنج‌شنبه) به شرح زیر اعلام کرد:

به گزارش پلیس راه، برابر آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه، شاهد بارش برف در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل(اکثر محورها) هستیم و تردد در این محورها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

همچنین در استان های ایلام، لرستان، گیلان و همدان(اکثر محورها)، استان اردبیل(محور گرمی-بیله سوار، ارتفاعات محور های فیروزکوه و کندوان و غرب استان مازندران بارش باران گزارش شده است.

به گزارش پلیس راه، همچنین به دلیل مه گرفتگی، محورهای کندوان و فیروزکوه با کاهش دید رو به رو هستند که ضروری است رانندگان با دقت بیشتری رانندگی کنند.

سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان دارند.

کد مطلب 4165176

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    نظرات

    • اصغر صادقی IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
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      باعرض سلام وخسته نباشید احتراماً به استحضار میرسانم که اخبار را خیلی مختصر ننویسید لطفاً شرح اخبار گفته شود

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