به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد انارکی با انتقاد از برخی بانکها به دلیل تمکین نکردن به قانون برای کاهش نرخ سودهای بانکی، گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آییننامهای مبنی بر کاهش نرخ سودهای بانکی تا سقف ۱۵ درصد تصویب کردهاند، اما متأسفانه برخی بانکها از این قانون تمرد میکنند و آن را اجرا نمیکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی بانکها با تأسیس صندوقها و شرکتهای صوری اقدام به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد تعیین شده به سپردهگذاران میکنند که گاهی این رقم به ۲۳ یا ۲۴ درصد هم میرسد که خلاف قانون است.
نظام بانکی به هیچوجه در خدمت تولید نیست
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یکی از آسیبهای کاهش ندادن نرخ سود توسط برخی بانکها را افزایش نرخ تورم و نیز پرداخت سودهای کاذب دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بر بانکها و مؤسسات اعتباری بیشتر نظارت کند تا شاهد مشکلاتی که امروز برای برخی مؤسسات اعتباری ایجاد شده، نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: پرداخت نرخهای غیر متعارف و خارج از قانون برای سودهای بانکی موجب هرج و مرج و بیثباتی در نظام بانکی شده و نه تنها به رونق بازار سرمایه کمک نمیکند، بلکه موجب رکود در بازار تولید و سرمایه نیز میشود.
انارکی، به مشکلات بانکی در زمینه اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات وضعیت نظام بانکی این است که به هیچوجه در خدمت تولید نیست، البته مشکل دیگر بدهیهای گسترده دولت است که باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
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