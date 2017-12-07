دولت زمینه نقش آفرینی بانوان را در توسعه کرمانشاه فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در نشست بامعصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در سفر وی به کرمانشاه، گفت: بانوانی که در زلزله اخیر استان سرپرست خانوار خود را از دست داده اند در اولویت خدمت‌رسانی بوده اند.

وی افزود: نقش بانوان در مدیریت عاطفی خانواده بسیار محوری است و برگزاری کلاس‌های تاب آوری در میان زلزله زدگان یک ضرورت است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: افراد زیادی در جریان زلزله استان کرمانشاه عضو یا اعضایی از خانواده خود را از دست داده اند که توقع داریم ترمیم روحی این افراد به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

بازوند با بیان اینکه بانوان کرمانشاهی بسیار مستعد، خلاق و کوشا هستند، گفت: دولت زمینه نقش آفرینی بانوان را در توسعه استان فراهم کند.