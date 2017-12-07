انتقاد از نقش چانه زنی در تقسیم منابع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان درباره ملاحظات لایحه بودجه سال آینده گفت:در لایحه بودجه، دولت باید به تجربیات و مسائل بودجه ریزی در سنوات گذشته توجه کند تا برخی مسائل بودجه ای تکرار نشود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از موضوعات کشور در زمینه بودجه ریزی، بحث کم توجهی به تقسیم عادلانه منابع بودجه ای است بنابراین باید در این راستا در تقسیم منابع مالی بودجه در بخش های مختلف مانند راه سازی، آموزش، کشاورزی، صنعت و رفاه عدالت رعایت شود.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود:امکانات برخی از مناطق کشور در زمینه های امور پزشکی و درمانی، حمل و نقل و موضوعات دیگر در حد استاندارد نیست بنابراین بدیهی است در بودجه ریزی باید تدابیری اتخاذ شود تا عدالت رعایت شود و رشد کشور به صورت متوازن باشد.

لزوم توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده

پزشکیان در خصوص توجه به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۹۷ گفت:توجه به تعهداتی که به نیروی انسانی داده شده است یکی از اولویت های بودجه ای کشور باید باشد، چرا که یا نباید تعهدی داده شود یا اگر تعهد داده شد باید تعهد وقانون عملیاتی شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به اولویت های در لایحه بودجه تصریح کرد:اعتبارات بودجه ای باید در چارچوب قانون شکل بگیرد و در قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته است.

پزشکیان ادامه داد:یکی از تجربیات سنوات گذشته در خصوص بودجه این است که منابع بودجه ای بر اساس برنامه ریزی مشخص، منابع توزیع نمی شود و چانه زنی های در توزیع منابع مالی نقش داشته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به اولویت های کشور در لایحه بودجه سال آتی یادآور شد:رویکرد عدالت محوری در لایحه بودجه باید مبنای کار باشد چرا که بی توجهی به این موضوع، مانع توسعه متوازن کشور می شد.