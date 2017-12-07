هیات انتخاب بخش فیلم هفتمین جشنواره حسنات معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات انتخاب بخش فیلم هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با حکم رسول صدرعاملی، دبیر هفتمین جشنوراه ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان معرفی شدند.

از این رو آقایان مسعود امینی تیرانی، مهدی جعفری، امیر سحر خیز، سهراب خسروی، نقی نعمتی، حسین احمدی، پدران صدرائی طباطبایی، ابوالقاسم نظرپور، فریدون خسروی و حسام اسلامی بررسی و انتخاب فیلم‌های شرکت کننده در بخش ملی هفتمین جشنواره حسنات را بر عهده دارند.

لازم به ذکر است است در این دوره از جشنواره یک هزار و ۷۱۱ اثر در بخش ملی در سامانه ثبت آثار جشنواره حسنات ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۱۵۷ اثر در بخش فیلم و ۵۵۴ اثر در بخش فیلم‌نامه ثبت شده است.

گفتنی است در بخش هر شهروند یک فیلم کوتاه نیز تا کنون ۳۵۰ فیلم از طریق ربات تلگرام جشنواره @hasanatfilmbot ثبت شده است و عموم شهروندان می‌توانند آثار خود در این بخش را تا اول بهمن ماه به ربات تلگرامی جشنواره با درج مشخصات ارسال کنند.

هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ۱۱ تا ۱۴ اسفندماه سال‌ جاری همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در اصفهان برگزار می‌شود.