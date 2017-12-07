۴۴ کیلوگرم هروئین در پاکدشت کشف شد/دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری پیش از ظهر پنج شنبه از کشف بیش از ۴۴ کیلوگرم هروئین در شهرستان پاکدشت خبر داد و افزود: در پی دریافت اطلاعاتی در خصوص فعالیت یک باندم قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین در شرق استان تهران، موضوع در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران انتظامی توانستند با بررسی های دقیق از محل فعالیت این باند در شهرستان پاکدشت مطلع شده و اقدام به انهدام باند مذکور کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: ۲ قاچاقچی نیز دستگیر شده و با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.