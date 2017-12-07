  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

۴۴ کیلوگرم هروئین در پاکدشت کشف شد/دستگیری ۲ قاچاقچی

۴۴ کیلوگرم هروئین در پاکدشت کشف شد/دستگیری ۲ قاچاقچی

پاکدشت- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف بیش از ۴۴ کیلوگرم هروئین در شهرستان پاکدشت و دستگیری ۲ قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری پیش از ظهر پنج شنبه از کشف بیش از ۴۴ کیلوگرم هروئین در شهرستان پاکدشت خبر داد و افزود: در پی دریافت اطلاعاتی در خصوص فعالیت یک باندم قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین در شرق استان تهران، موضوع در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران انتظامی توانستند با بررسی های دقیق از محل فعالیت این باند در شهرستان پاکدشت مطلع شده و اقدام به انهدام باند مذکور کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: ۲ قاچاقچی نیز دستگیر شده و با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 4165210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه