بارش برف در گردنه اسدآباد سنگین است/خودداری از سفرهای غیرضروری

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت گردنه اسدآباد، اظهار داشت: بارش برف از ساعت ۵ صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تمام عوامل راهداری در این محور مشغول پاکسازی معابر و آزادسازی تردد در گردنه هستند.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای اسدآباد عنوان کرد: ۲۵ دستگاه خودرو سبک، سنگین و نیمه سنگین مشغول نمک پاشی و ماسه پاشی اتوماتیک در این محور هستند.

وی تاکید کرد: ۳۵۰ تن ماسه و نمک از بامداد امروز تاکنون در این محور استفاده شده است.

رستمی در توصیه ای به رانندگان عنوان کرد: رانندگان حتما با لوازم و امکانات گرم در جاده ها حضور داشته و حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی عنوان کرد: هموطنان تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.