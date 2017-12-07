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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

یافته جدید محققان نشان داد؛

کشف دوردست ترین ابرسیاهچاله با ۸۰۰ میلیون برابر حجم خورشید

کشف دوردست ترین ابرسیاهچاله با ۸۰۰ میلیون برابر حجم خورشید

محققان یک ابرسیاهچاله کشف کردند که حجم آن ۸۰۰ میلیون برابر خورشید است و ۶۹۰ میلیون سال پس از خلق جهان به وجود آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ستاره شناسان یک ابرسیاهچاله کشف کرده اند که قدمت آن به ۶۹۰ میلیون  سال بعد از خلق جهان می رسد.

این دوردست ترین سیاهچاله ای است که تاکنون کشف شده است. حجم این سیاهچاله ۸۰۰ میلیون برابر خورشید است.

گروهی از محققان به رهبری ادواردو بانادوس از رصدخانه کارنگی این سیاهچاله را در  اختروشی دوردست کشف کرده اند. اختروش یک هستهٔ فعال به شدت نورانی، دوردست و وابسته به یک کهکشان جوان است. 

این بدان معناست که نور  این اختروش از  ۱۳ میلیارد سال پیش در حال حرکت به سمت ماست. این کشف به درک بهتر انسان از سال های اولیه پیدایش جهان کمک می کند.

کد مطلب 4165218
شیوا سعیدی

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