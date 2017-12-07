کشف دوردست ترین ابرسیاهچاله با ۸۰۰ میلیون برابر حجم خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ستاره شناسان یک ابرسیاهچاله کشف کرده اند که قدمت آن به ۶۹۰ میلیون سال بعد از خلق جهان می رسد.

این دوردست ترین سیاهچاله ای است که تاکنون کشف شده است. حجم این سیاهچاله ۸۰۰ میلیون برابر خورشید است.

گروهی از محققان به رهبری ادواردو بانادوس از رصدخانه کارنگی این سیاهچاله را در اختروشی دوردست کشف کرده اند. اختروش یک هستهٔ فعال به شدت نورانی، دوردست و وابسته به یک کهکشان جوان است.

این بدان معناست که نور این اختروش از ۱۳ میلیارد سال پیش در حال حرکت به سمت ماست. این کشف به درک بهتر انسان از سال های اولیه پیدایش جهان کمک می کند.