سهم ۴۰ هزار میلیارد تومانی «آی سی تی» از اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری صبح پنجشنبه در همایش بزرگداشت روز مجلس در محمودآباد با بیان ایتکه اقتصاد دیجیتال و آی سی تی در دنیا به سرعت رو به رشد است گفت: اقتصاد دیجیتال در کشور سبد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارد و شهرستان محمودآباد ۱۲ صدم درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و ۴۸ میلیارد دلار از اقتصاد دیجیتالی را باید جذب کند.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات وزیر معین اقتصاد مقاومتی مازندران است گفت: یکی از مهمترین اولویت های کشور، رونق اقتصادی و خلق ثروت حداکثری از ظرفیت های کشور است.

براری ادامه داد: رونق اقتصادی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و نامگذاری سالانه نشان از توجه به اقتصاد، تولید و اشتغال دارد و یکی از مهمترین دغدغه ها در محمودآباد، اشتغال و رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینکه حوزه کشاورزی ، گردشگری، طیور، صنایع مرتبط با دریا مهمترین سبدهای گردشگری محمودآباد است گفت: اما حوزه آی سی تی نیز به عنوان سبد درآمدی جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

براری با عنوان اینکه کمتر از ۱۰ درصد سبد اقصتادی دیجیتالی در محمودآباد جذب شده است گفت: در برنامه ششم توسعه رشد ۲.۵ برابری معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد پیش بینی شده زیرا اقتصاد دیجیتال مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و نیروی انسانی است گفت: هشت هزار دانشجو در محمودآباد وجود دارد که ۱۰ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند و می توان از این ظرفیت برای رونق اقتصادی بهره برد.

براری با اشاره به اینکه شاهد نسل چهارم دانشگاه ها هستیم گفت: نسل چهارم دارای خلاقیت و نوآوری است زیرا دانشجو سرمایه نظام به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با آی سی تی می توانیم اقتصاد کشاورزی و گردشگری مازندران را رونق بخشیم و باید از این ظرفیت بهره ببریم.