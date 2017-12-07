به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره شمالی امروز پنج‌ شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رزمایش عظیم آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره تهدیدی برای جنگ پیشگیرانه بوده و بروز جنگ در شبه جزیره کره را «واقعیتی مسلم» کرده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی از جنگ طلبی مقابله‌ جویانه در سخنان مقامات آمریکایی انتقاد کرد و این اقدامات را عامل پیش بردن شبه جزیره به سوی جنگ دانست.

لازم به ذکر است، ۱۵ آذر ماه سال جاری رسانه های خبری از پرواز بمب‌ افکن اتمی «بی-۱ بی» آمریکا بر فراز شبه جزیره کره به عنوان بخشی از مانور مشترک آمریکا و سئول خبر دادند.

گفتنی است، مانور هوائی و مشترک آمریکا و کره جنوبی از دوشنبه هفته جاری در شبه جزیره کره آغاز شده است.

این در حالیست که «جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد که به افکار تند و افراطی مشهور است سه روز پیش (12 آذر ماه) با انتشار پیامی توئیتری اعلام کرده بود: چین و کره شمالی کاملاً آگاه باشند که دیگر با دولت باراک اوباما طرف نیستند. دولت ترامپ در صورت لزوم علیه کره شمالی دست به اقدام نظامی خواهد زد.

کره شمالی پیشتر نیز در توضیح آزمایش اخیر موشک قدرتمند بالستیک خود گفته بود این کار به دلیل تهدید از جانب آمریکا انجام شده است.