تولید فیلم کوتاه «بالین» در شیراز

احسان شادمانی کارگردان این فیلم کوتاه در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: مرحله دوم فیلمبرداری این اثر در استان مازندران انجام خواهد شد.

وی با سپاسگزاری از مهدی رنجبر، علی‌رضا توکل، ژیلا باقری، حسین محمدیان، میلاد دزفولیان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، عنوان کرد: مرحله فیلمبرداری این اثر در شیراز با همکاری و نگاه فرهنگی و حمایتی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳ کشور و علوم پزشکی شیراز و مدیریت بیمارستان اعصاب و روان شیراز در محل سیلوی قدیم به انجام رسیده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است؛ دو فرشته از جزیره‌ای زیبا به یک بیمارستانِ متروکه و عجیب می‌آیند تا پیرمردِ فیلمساز را از بیمارستان و آخرین عملِ جراحی نجات بدهند!

عوامل این فیلم کوتاه را زاوش تقوایی، لیلا دوکوهکی، پردیس شیروانی، ، ایمان دبیری، اسماعیل مرزبان بازیگران این فیلم تشکیل می دهند که مدیرفیلمبرداری، امین باقری، مدیرتولید و مجری‌طرح، حمید صادقی، دستیاراول ‌کارگردان و برنامه‌ریز، امین آرامیان، گروه فیلمبرداری، بهنام خراسانی، وهاب فریدونی، محمد ناصری. صدابردار، علی بلندنظر، طراح صحنه و لباس، فرناز ایزدی، گریم، فریده زارع، نرگس عظیمی، عکاس و فیلمبردارپشت‌صحنه، محمد ناصری، گروه کارگردانی، حسین خوشنودی، محسن دانشور، نیلوفر سرایی و تهیه‌کننده، لیلا دوکوهکی هستند؛ فیلم کوتاه «بالین» محصول انجمن سینمای جوانان استان فارس است که توسط احسان شادمانی تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان شادمانی عضو پیوسته انجمن فیلم کوتاه ایران(ایسفا) و مدرس انجمن سینمای جوانان پیش از این تولید فیلم‌های کوتاه لطفاً غروب نکن، نَنو، عده‌ای کنار هم، پانچ، دور و دورتر، خاکسترنشین و مستندبلند دارالسلام را در کارنامه فیلمسازی خود ثبت کرده است که این آثار در بیش از ۳۰جشنواره‌ ملی موفق به کسب تندیس و دیپلم افتخار شده‌اند.