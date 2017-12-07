اسماعیل عابدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه پرونده ۲۹ واحد تولیدی دامغان در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و این واحدها به مرکز استان معرفی شدند، تأکید کرد: ۲۰واحد صنعتی و ۹واحد معدنی برای دریافت ۴۲میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به مرکز استان سمنان معرفیشدهاند.
وی افزود: از میزان ۴۲میلیارد تومان درخواست تسهیلات این واحدهای تولیدی، تاکنون ۴۲درصد یعنی ۱۷میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان مصوب شده که پس از بررسی پرونده آنها در کارگروه رفع موانع تولید استان، به بانکهای عامل معرفی میشوند.
فولاد دامغان در آستانه افتتاح فاز دوم
رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان در پاسخ به این سؤال که امروز مهمترین طرح تولیدی این شهرستان چیست، گفت: یکی از طرحهای مهم صنعتی مجتمع عظیم فولاد است که فاز نخست آن در دهه فجر سال گذشته با حضور معاون اول رئیسجمهور افتتاح و فاز دوم آنکه خط احیاء نام دارد، در نیمه نخست سال ۹۷ به بهرهبرداری خواهد رسید.
عابدیان درباره دیگر طرح صنعتی دامغان نیز اظهار داشت: کارخانه خودروسازی دیگر طرح مهم شهرستان است که از سالهای قبل فعالیت خود را آغاز کرده بود اما به دلیل تحریمها با مشکلاتی روبرو شد که ازجمله آنها عدم توافق با شریک خارجی محسوب میشد اما درهرصورت این طرح امروز تعطیل است.
وی در مواجهه با این که برخی میگویند صنعت، معدن و تجارت از این کارخانه حمایت نکرده است، افزود: این حرف را نمیپذیریم چراکه جواز سرمایهگذاری این واحد صادرشده اما عملیات اجرایی تاکنون نداشته است.
۱۵۹ واحد صنعتی در دامغان پروانه فعالیت دارند
دبیر کارگروه رفع موانع تولید دامغان بیان کرد: در جریان برگزاری نشست فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران که با محوریت استان سمنان در تهران برگزار شد، طرحهای خوبی از دامغان در بخشهای صنعتی، صنایع معدنی و کشاورزی ارائه شد که میتوان ازجمله آنها تولید کاغذ از آهک، فرآوری سیلیس و مس، تولید آهک صنعتی، تولید برق و صنایع تبدیلی و محصولات کشاورزی و ... را نام برد.
عابدیان همچنین بابیان اینکه ۲۰جواز تأسیس برای وعدهای صنعتی و تولیدی دامغان صادر شد، تأکید کرد: ۱۵۹ واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان پروانه بهرهبرداری دارند که این تعداد، هشت درصد کل پروانههای بهرهبرداری استان سمنان را شامل میشود، از سوی دیگر باید گفت از ۱۵۹ واحد صنعتی شهرستان ۱۰۲ واحد فعال و نیمه فعال و ۴۲ واحد به دلایل مشکلات مختلف تعطیل هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که در حوزه معدن چه اقداماتی در ماههای اخیر صورت گرفته است، افزود: کمیته معدن دامغان فعال است و دبیرخانه آن در فرمانداری با عضویت معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و آبخیزداری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشداران، محیطزیست و ... جلسات را برگزار میکنند.
۹۰ واحد معدنی در دامغان مورد بازدید قرار گرفتند
رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان در پاسخ به این سؤال که آیا کمیته معدن این شهرستان خروجی نیز داشته است، بیان کرد: این کمیته از ۹۰ واحد معدنی شهرستان بازدید میدانی به عملآورده از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شده است همچنین تمام موارد بهصورت ریز در نشستهای ماهانه موردبررسی قرار میگیرد.
عابدیان تأکید کرد: ۱۲۴ واحد معدنی در دامغان وجود دارد که فروش ماده معدنی، تأمین منابع مالی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و سوخت مهمترین مشکلات آنها است.
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