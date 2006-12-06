امروز در تاریخ

توقیف اموال ایران دربانک های انگلستان :



درچنین روزی درسال1358هجری شمسی نقود جمهوری اسلامی ایران دربانکهای انگلیسی ازسوی دولت بریتانیا ضبط شد .

دولت بریتانیا در واقع با این کار قصد داشت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار دهد تا ایران گروگانهای آمریکایی را آزاد سازد . چندی پیش از این اقدام انگلیس ، دولت آمریکا به همین منظور دولت ایران را تحت محاصره اقتصادی شدید قرار داده بود . معرفی کابینه فروغی :

محمدعلی فروغی ، دومین کابینه خود را در چنین روزی در سال 1320 ه ش به مجلس شورای ملی معرفی کرد.

وی در شهریور ماه 1320 ه ش پس از ورود نیروهای متفقین به ایران دوباره نخست وزیر شد . محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک دانشمند و نویسنده بزرگ معاصر ، فرزند محمد حسین ذکاء الملک اصفهانی است . وی در سال 1310 ه ق به مدرسه دار الفنون رفت و به تحصیل در رشته طب پرداخت . اما بزودی آن را رها کرد و به تحصیل و مطالعه کتاب های حکمت و فلسفه روی آورد . او پس از مرگ پدر خود به ریاست مدرسه سیاسی که مدتی معلم آن بود برگزیده شد . فروغی بعد ها به وکالت و ریاست مجلس و همچنین وزارت و سفارت و رییس الوزر ایی و ریاست جامعه ملل و همچنین ریاست دیوان کیفر رسید و یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان بود . از او آثار بسیاری به جای مانده است که از میان آنها می توان به تاریخ مختصر ایران ، حقوق اساسی ، تاریخ ملل شرق ، تاریخ مختصر دولت روم قدیم ، سیر حکمت در اروپا و همچنین تصحیح دواوین بزرگان ادبیات فارسی اشاره کرد . فروغی که مورد اعتماد انگلیسی ها بود در تداوم حکومت پهلوی بعد از جنگ اول جهانی و تبعید رضاخان ، نقش کلیدی داشت و بدون اقدام وی نزد دول پیروز در جنگ ، پهلوی دوم بر اریکه قدرت نمی توانست تکیه زند.



در گذشت مولانا جلال الدین محمد بلخی :





بنا بر روایاتی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی در چنین روزی در سال 1273 میلادی در قونیه در گذشت . جلال الدین محمد بلخی در ششم ربیع الاول سال 604هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. اجدادش همه از مردم خراسان بودند. پدرش بهاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشت و سلطان العلما خوانده می شد. مولانا در هجده سالگی ، در شهر لارنده ، به فرمان پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد. وی در بیست و چهار سالگی بنا به وصیت پدر ، دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. شیدایی مولانا زمانی آغاز شد که او با شمس تبریزی آشنا گشت . اما شیفتگی مولانا به شمس را عده ای بر نتافتند و به بدگویی از شمس تبریزی مشغول شدند . به سعایت برخی از شاگردان مولانا و همچنین بد رفتاری آنان با شمس ، شمس از قونیه رفت . پس از رفتن شمس حال مولانا دیگر گون شد و مریدان وشاگردانش از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان شده و در صدد یافتن شمس در دمشق بر آمدند . شمس پس از حدود پانزده ماه ، روانه قونیه شد .اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزیر برای همیشه از قونیه غایب گردید . مولانا پس از جستجوی بسیاردرباره پیرو مراد خود،ازیافتن وی نا امید شد . بسیاری از شعرهای دیوان شمس در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات عاشقی اوست . علاوه بر غزلیات شمس ، مولانا مثنوی معنوی را در شش دفتر خلق کرد که یکدوره تفسیر قرآن کریم به نظم است . فیه ما فیه نیز اثر منثور مولانا است. آن عارف نامی سرانجام در سال 672 ه.ق هنگام غروب آفتاب ، بدرود حیات گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خرد و کلان مردم قونیه از هر مذهب ومرامی در تشییع جنازه او حاضر بودند. مرقد او هم اکنون به زیارتگاهی درقونیه ترکیه تبدیل شده است . از مکتب عرفانی مولانابه "مولویه " یاد می شود که رکن اصلی آن را سماع تشکیل می دهد . پیروان مولانا هر سال در همین ایام بر مزار وی گرد می آیند و مراسم سماع با شکوه برگزار می کنند و از سراسر جهان برای تماشای این مراسم وحظ معنوی به قونیه می روند .



در گذشت منوچهر جهانبگلو :

درچنین روزی در سال1369هجری شمسی، منوچهر جهانبگلو از استادان موسیقی اصیل ایرانی دار فانی را وداع گفت . وی در زمینه موسیقی دکتری خود را از اتریش دریافت داشته بود . جهانبگلو در ایران به تدریس موسیقی مشغول بود . کتاب آموزش سنتور از جمله آثار اوست .

تولد سیمین آقا رضی :

سیمین آقار رضی موسیقیدان ایرانی در چنین روزی در سال 1317 ه ش به دنیا آمد . وی نوازنده قانون و ویولون است . او در نوازندگی ساز قانون روش نوینی را ابداع کرده است .



تولد فرهاد ارژنگی:

فرهاد ارژنگی موسیقیدان ایرانی در چنین روزی در سال 1317 ه ش دیده به جهان گشود . وی در سال 1340 ه ش دار فانی را وداع گفت . او نوازنده تار بود . از وی در حوزه ساخت تصانیف مختلف در موسیقی سنتی آثار زیبایی به یادگار مانده است .





حمله به کی اف :

در چنین روزی در سال 1240 میلادی ، پس از مرگ چنگیز خان ، باتو خان مغول، شهر کی اف را در اوکراین تصرف کرد و پس از تصرف آن را با خاک یکسان نمود .

دستور اعدام از سوی لینکلن :

در چنین روزی در سال 1862 میلادی به دستور آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت آمریکا ، 39 سرخپوست از قبیله سو به دار آویخته شدند.

روز استقلال فنلاند :

در چنین روزی در سال 1917 میلادی فنلاند از روسیه مستقل شد . فنلاند کشوری است در شمال اروپا بین روسیه و سوئد و نروژ . نژاد مردم این کشور زرد و سفید است وغالب آنان به زبان فنلاندی صحبت می کنند . اکثر مردم این کشور پیرو مذهب پروتستان اند . فنلاند در چهاردهم دسامبر سال 1955 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد . این روز همه ساله به عنوان روزملی دراین کشور گرامی داشته می شود .

عقب نشینی از اسکاتلند :

در چنین روزی در سال 1745 میلادی ارتش بونی ، پادشاه انگلستان ، از اسکاتلند عقب نشینی کرد .

اشغال بخشی از هندوستان :

در چنین روزی در سال 1756 میلادی نیروهای نظامی انگلستان تحت امر رابرت کلایو ، منطقه فولتای هند را به اشغال خود در آوردند .

انتشار نخستین جلد از بریتانیکا :

در چنین روزی در سال 1756 میلادی نخستین جلد از فرهنگ بزرگ بریتانیکا در اسکاتلند چاپ و منتشر شد .

انتشار نخستین شماره واشنگتن پست :

در چنین روزی در سال 1877 نخستین شماره روزنامه واشنگتن پست منتشر شد .

اشغال بخارست :

در چنین روزی در سال 1916 میلادی ارتش آلمان تحت فرماندهی ژنرال مکنسن بخارست را به اشغال خود در آورد .

انفجار مهیب در فرانسه :

در چنین روزی در سال 1917 میلادی کشتی تسلیحاتی فرانسه با نام مون بلان در هالیفاکس منفجر شد . بر اثراین انفجار 1639 نفر کشته و بیش از نه هزار نفر مجروح شدند .

قرار داد آنگلو آیریش :

در چنین روزی در سال 1921 میلادی قرار داد انگلیس ایرلند با نام آنگلو آیریش به امضای طرفین رسید . بر اساس این قرار داد ایرلند حاکمیت خود را بر سرزمین اش اعلام داشت . همچنین بر اساس این قرار داد قسمت تجزیه شده به نام ایرلند شمالی شکل گرفت .

پیمان ریبن تروپ بونت :

در چنین روزی در سال 1938 میلادی پیمان عدم تجاوز میان دو کشور فرانسه و آلمان امضا شد . این پیمان ریبن تروپ بونت نام داشت .

سیمون دو بووار گنکور گرفت :

در چنین روزی در سال 1954 میلادی سیمون دو بووار نویسنده بر جسته فرانسوی جایزه گنکور را در یافت داشت . سیمون دو بوار داستان پرداز و مقاله نویس اگزیستانسیالیست فرانسوی در پاریس چشم به جهان گشود . ماندارن ها مهم ترین اثر اوست که که به چند ین زبان از جمله فارسی ترجمه شده است .

نلسون ماندلا و زندان :





در چنین روزی در سال 1956 نلسون ماندلا و 156 تن دیگر از فعالان سیاسی آفریقای جنوبی به خاطر فعالیت های سیاسی بر ضد نظام آپارتاید و نژاد پرستانه اقلیت سفید پوست حاکم در آفریقای جنوبی دستگیر شدند . وی در همین روز در در سال 1988 میلادی به زندان ویکتور وستر در کیپ تاون منتقل شد . رهبر آفریقای جنوبی که از سال 1999 از سیاست کناره گرفته است، نماد جهانی صلح و دوستی است . وی در تمام طول عمر خویش در راستای مبارزه با استعمار و استثمار حرکت نموده است .او در حال حاضر قصد دارد که باقیمانده عمر خود را به مبارزه بااستعمار آمریکا و بیماری ایدز صرف کند .

اعلام آزادی تمامی گروگان های خارجی :

صدام در چنین روزی در سال 1990 میلادی اعلام کرد تمامی گروگان های خارجی موجود در این کشور را آزاد خواهد کرد .

ویرانی مسجد بابری :

در چنین روزی در سال 1992 میلادی سیصد هزار هندو مسجد بابری را در هندوستان ویران کردند . دراین حمله 4 نفر جان باختند . منازعه بر سر بنای این مسجد همچنان میان مسلمانان و هندوها ادامه دارد و هنوز به نتیجه ای نرسیده است . تخریب کنندگان مسجد بابری مدعی اند که مسجد در محل معبد رام ساخته شده بوده است.

کشف ونزوئلا :

درچنین روزی در سال1499میلادی آلفونسو دوحدا دریانورد و مکتشف اسپانیایی ونزوئلا را کشف کرد . او نام این منطقه را ونزوئلا یعنی ونیز کوچک نهاد زیرا مردم برخی دهکده های آن همچون ونیزیها خانه های خود را روی آب ساخته بودند.

تولد یوهان ام دوتزنبرگ :

در چنین روزی در سال 1808 میلادی دوتزنبرگ نویسنده فلاندری دیده به جهان گشود . "آینده" عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد جویس کیلمر :

در چنین روزی در سال 1886 میلادی کیلمر شاعر آمریکایی دیده به جهان گشود . درختان مهمترین اثر ادبی اوست .

تولد گانر میردال :

میردال جامعه شناس و اقتصاد دان معروف سوئدی در چنین روزی در سال 1898 میلادی به دنیا آمد . او در سال 1974 جایزه نوبل را از آن خود کرد .



تولد ایو د نیس کوری :

در چنین روزی در سال 1904 میلادی دنیس کوری نویسنده فرانسوی متولد شد . وی دختر دانشمند مشهور مادام کوری بود .

در گذشت ژان باپتیست سیموئون شاردن :

در چنین روزی شاردن نقاش مشهور فرانسوی در سن 80 سالگی در گذشت .

در گذشت کلود مونه :





در چنین روزی در سال 1926 میلادی کلود مونه نقاش امپرسیونیست فرانسوی در سن 86 سالگی در گذشت . کلود مونه معجزه‌گری‌ است که زندگی را از محیط پیرامون خود استخراج نموده و به بوم خود منتقل می‌کند. شدت زندگی در آثار او برای همتایانش رشک برانگیز است. سزان در توصیف او چنین می‌گوید: « تنها یک چشم دارد؛ ولی خدایا چه چشمی!» .امپرسیونیست ها در آثار خود با استفاده از رنگ های در خشان و خالص سعی می کردند احساس خود وهمچنین تاثیرات شخصی خود ، برگرفته از محیط اطراف را بر روی بوم منتقل سازند .