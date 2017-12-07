کاهش دمای هوا در استان مرکزی/ بارش برف و باران و وزش باد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان مرکزی، امروز(پنجشنبه) استان مرکزی میزبان بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش دما است.

براساس این گزارش، بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی از آن است که سامانه کم ارتفاع با هسته سرد از روز گذشته از نواحی غرب وارد کشور شده و به تدریج مناطق وسیعی از کشور و استان مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است. این سامانه امروز در برخی از قسمت های استان مرکزی بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش دما را به همراه دارد.

به گفته رضا مرادی، مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی، میزان بارش ها در مناطق جنوب غرب، غرب و شمال غرب استان از شدت بیشتری برخوردار است و همچنین احتمال افزایش سرعت باد به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت وجود دارد.

همچنین با توجه به بارش برف در مناطق سردسیر، احتمال کولاک و کاهش دما، اختلال در تردد جاده ها به ویژه جاده های کوهستانی استان مرکزی وجود دارد.