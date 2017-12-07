  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

مدیر کل بنیاد شهید استان زنجان:

استان زنجان ۳۴ شهید دانشجو دارد

استان زنجان ۳۴ شهید دانشجو دارد

زنجان- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان با بیان اینکه این استان ۳۴ شهید دانشجو دارد، گفت: شهدا فرهنگ ایثار و شهادت را با عمل و انتخاب اصلح خود ترویج داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید استان زنجان، علی کاظمی با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو، افزود: شهدا مسیر روشنی دارند و این مسیر روشن همچنان تداوم دارد و فرزندان شهدا و ایثارگران امروز در فضاهای دانشگاهی مایه افتخار هستند. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان گفت: استان زنجان ۳۴ شهید دانشجو در افتخارات خود دارد و این شهدا فرهنگ ایثار و شهادت را با عمل و انتخاب اصلح خود ترویج داده‌اند.

کاظمی افزود: جبهه برای شهدا و رزمندگان دانشگاه ایثار و شهادت بود و به خاطر همین کارنامه درخشانی دارند؛ هرچه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم کم است و همه دستگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود خود باید اقدامات قابل‌توجهی را در بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام دهند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان بر تداوم برگزاری یادواره‌های شهدا تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای پیوند نسل جوان با شهدا و ایثارگران برگزاری یادواره‌های شهدا است.

کد مطلب 4165248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه