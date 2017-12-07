سهام آسیایی اندکی رشد کرد/کاهش قیمت نفت،وال استریت را پایین کشید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه حتی پس از این که برخی پیشتازان تکنولوژی بعد از سقوط چند روز اخیر خود دوباره رشد کردند، قیمتهای پایین نفت و مس و نامشخص بودن سیاستهای آمریکا، بسیاری از سرمایهگذاران را در حالت انتظار نگاه داشت و سهام آسیایی نزدیک به پایینترین مقادیر ۲ ماهه خود معامله شدند.
شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی در خارج ژاپن تغییر چندانی نکرد. این شاخص از قله ۱۰ ساله خود که در ۲۳ نوامبر ثبت کرده بود ۴.۷ درصد سقوط کرده است.
درحالی که بسیاری از پیشتازان تکنولوژی مانند تنسنت و علیبابا دوباره رشد کردند، سهامهای بسیار دیگری مثل پوسکو کرهجنوبی عملکرد ضعیفی داشتند.
در ژاپن نیکی۲۲۵ پس از این که در روز چهارشنبه از بزرگترین سقوط خود از اواسط مارچ تا کنون آسیب دید، امروز ۱.۳ درصد جهش کرد.
سرمایهگذاران توجه خود را به آخرین مرحله قانونگذاری تحول مالیاتی آمریکا معطوف کردهاند که در صورتی که کنگره نتواند روی بسته هزینهکردها به توافق برسد، ممکن است فعالیتهای دولت تعطیل شود.
همچنین ترسهایی از به خشونت کشیده شدن اعتراضات در خاورمیانه به اقدام دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسراییل، وجود دارد.
قیمت مس هم که به علت استفاده گسترده صنعتی خود به عنوان ابزار سنجش سلامتی اقتصاد جهانی به حساب میآید در اوایل این هفته، سقوط شدیدی کرد و نگرانیهایی را در مورد چشمانداز رشد جهانی ایجاد کرد.
فروش بیوقفه سهام تکنولوژی آمریکا که در هفتههای اخیر فشار زیادی را به سهام جهانی وارد کرده بود تا حدودی آرام شد و سهام تکنولوژی اساندپی رشد اندک ۰.۷۵ درصدی را تجربه کردند.
اما بخش انرژی با افت قیمتهای نفت، بازارهای سهام آمریکا را پایین کشید.
قیمتهای نفت پس از سقوط سنگین روز چهارشنبه، که افزایش شدید ذخایر انبارهای سوخت پالایش شده آمریکا اشاره میکرد که تقاضا در آینده کمتر خواهد بود، نزدیک به پایینترین میزان دو هفتهای خود باقی ماند. این درحالیست که تولید نفت خام آمریکا یک رکورد هفتگی دیگر برای خود ثبت کرد.
قیمت پیشخرید نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتیآی) با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده روز چهارشنبه، به بشکهای ۵۶.۱۴ دلار رسید که فاصله زیادی با پایینترین قیمت روز چهارشنبه که هر بشکه ۵۵.۸۷ دلار بود، ایجاد نکرد.
قیمت پیشخرید نفت برنت با ۰.۳ درصد رشد به هر بشکه ۶۱.۴۲ دلار رسید. قیمت این شاخص نفتی روز چهارشنبه تا ۶۱.۱۳ دلار پایین آمد که پایینترین میزان آن از اواسط نوامبر تا کنون است.
در بازار ارز نرخ دلار در برابر ین به ۱۱۲.۴۴ ین در برابر هر دلار کاهش یافت و از رکورد روز دوشنبه ۱۱۳.۰۹ ین در برابر هر دلار، که بالاترین نرخ دو هفتهای آن بود، دورتر شد.
در بازار فلزات گرانبها، قیمت مس به ۶۵۷۸ دلار برای هر تن رسید که رشدی ۰.۴ درصدی را برای امروز ثبت کرد اما همچنان از پایینترین میزان دو ماهه خود که در روز سهشنبه ثبت کرد، فاصله چندانی نگرفت.
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