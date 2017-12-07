محمودآباد مرکز ثقل اقتصادی مازندران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی صبح پنج شنبه در مراسم بزرگداشت روز مجلس در محمودآباد با بیان اینکه فرصت های خوب اقتصادی می تواند در آمدی پایدار را برای حوزه انتخابیه نور و محمود آباد بوجود آورد ، اظهار داشت: شهرک تشبندان محمود آباد با فعالیت بنگاههای اقتصادی از شهرک های فعال مازندران است.

نماینده نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرک صنعتی تشبندان محمود آباد فرصت مناسبی را برای مردم این خطه فراهم کرده است ، افزود: ۶۰ هکتار از زمین اطراف آن را به شهرک ملحق کردیم و ۳۵ کیلومتر را هم سعی داریم با تلاش مسئولان تغییر کاربری دهیم تا با گسترش این شهرک فرصت فعالیت به بنگاههای اقتصادی داده شود.

وی با اشاره به کسب و کار نوین در حوزه فناوری، فعالیت در این زمینه را امری ضروری خواند و تصریح کرد: با دعوت از مسئولان وزارت ارتباطات به حوزه انتخابیه سعی داریم بخشی از اشتغال را در این زمینه به عنوان کسب و کار جدید سامان دهیم.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از روز دانشجو به عنوان روزی برای مبارزه با استکبار جهانی نام بردو گفت: دانشجو باید برای تحقق عدالت، آزادی و مبارزه با استکبار زمان تلاش کند و با فریاد آزادی خواهی ملت ها را در مسیر هدایت قرار دهد.

نماینده مردم نور محمود آباد در مجلس شورای اسلامی، مجلس را راس تمام امور دانست و بیان داشت: اگر ملتی مجلس قوی داشته باشد و نمایندگان به عنوان وکیل ملت در مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت خود را به خوبی انجام دهند در آن مملکت مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: وضع قوانین درست و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی دو وظیفه و بال پرواز مجلس است که باید برای مشکلات مردم به کار گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دعوت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حضور آنان در شهرستان محمود آباد ، گفت: بنا داریم شهرستان محمود آباد را نقطه ثقل مباحث اقتصادی استان قرارد هیم و در این رابطه نیز با دعوت از تمامی بنگاههای اقتصادی استان مشکلات و معضلات این بخش را مورد بررسی قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران دستگاههای اجرایی باید گزارش عملکرد خود را برای مردم بیان کنند ، یادآور شد: تهیه گزارش عملکرد توسط مدیران و حضور در روستاها به همراه نماینده مجلس و شنیدن مشکلات مردم به صورت چهره به چهره می تواند مشکلات حوزه انتخابیه را کاهش دهد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اولین دوره از حضور خود در مجلس سعی داشتم به عنوان نماینده مردم نور و محمود آباد به خوبی اجرای وظیفه کنم، خاطرنشان کرد: به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بیمه و عضو و خزانه دار اتحادیه بین المجالس در مجلس حضور پیدا کردم تا وظیفه ای که مردم به واسطه رای شان به من اعطا کردند را به خوبی انجام دهم.