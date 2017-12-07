پیکر شهید تازه تفحص شده «خلیل تاررودی» تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید تازه تفحص شده «خلیل تاروردی» سال ۱۳۴۳ متولد شد و در سن ۱۹ سالگی در عملیات «والفجر۴» به شهادت رسید که چندی پیش از سوی نیروهای کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح شناسایی شد و امروز روی دوش مردم شهید پرور تهران از مقابل مسجد سیدسجاد(ع) واقع در مجیدیه جنوبی تشییع و در قطعه ۴۰ گلزار شهدا دربهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

پدر این شهید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که شهید تاررودی از شهدای دفاع مقدس است که بعد از ۳۴ سال به آغوش خانواده بازگشته است اظهار داشت: ما نیازمند شهدا هستیم و باید آن ها دست ما را بگیرند.

وی اذعان داشت: شهدا همواره به پشتیبانی از ولایت فقیه و نیز رعایت حجاب توصیه کردند و باید با ایستادگی در برابر دشمنان و عدم عقب نشینی در مقابل ظلم و ستم آن ها راه شهدا را ادامه دهیم.

یکی دیگر از افراد شرکت کننده در مراسم تشییع نیز اظهار داشت: ورود این شهید رنگ و بوی دیگری به شهر ما داد و حال و هوای شهادت را زنده کرد، ما مدیون شهدا هستیم و باید قدردان آن ها باشیم.