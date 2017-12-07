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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

با حضور استاندار گیلان؛

سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان آغاز به کار کرد

سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان آغاز به کار کرد

رشت- سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان همزمان با سیصدو چهل و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی کشور با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان همزمان با سیصدو چهل و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی کشور پیش از ظهر پنج شنبه آغاز به کار کرد.

در آیین گشایش این نمایشگاه مصطفی سالاری استاندار گیلان ، فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، هادی نوری مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گیلان و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان با ٣٠ درصد تخفیف از ١٦ لغایت ٢١ آذرماه جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در محل دائمی نمایشگاه های استان واقع در کیلومتر پنج جاده رشت به تهران برگزار می شود.

همچنین براساس برنامه ریزی های انجام شده در آیین گشایش نمایشگاه کتاب گیلان از خادمان نشر استان نیز طی مراسمی تجلیل به عمل می آید.

کد مطلب 4165290

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