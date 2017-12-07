پرستاران زیر بار مشکلات معیشتی تضعیف شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نصیری در دیدار اعضای هیات مدیره نظام پرستاری ارومیه با نماینده این شهر در مجلس، اظهارداشت: متاسفانه ریخت و پاش های بدون حساب و کتاب وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های بسیار سنگین و تقریبا غیر قابل تصوری را بر بودجه کشور تحمیل نمود و اینک که کشتی سلامت کشور به صخره خورده متاسفانه مردم و پرسنل بیمارستان های استان آذربایجان غربی نیز مانند سایر نقاط کشور قایق نجات مسئولین شده اند که قبل از اجرای طرح تحول سلامت درآمدهای هنگفتی به جیب زده اند.

وی ضمن تقدیر از توجه نمایندگان مجلس به مشکلات پرستاران، تصریح کرد: پرسنل بیمارستان های استان قریب به یک سال است که هیچ گونه مزایایی دریافت نکرده و زیربار مشکلات معیشتی به سختی روزگار می گذرانند در حالی که مدیران دانشگاه همه مزایای قانونی و غیر قانونی خود را دریافت می کنند.

نصیری ادامه داد: در پی این شرایط ناعادلانه، پرسنل بیمارستان ها مجبور به اعتراض شدند که این حق خواهی از نگاه نمایندگان مجلس پنهان نمانده و برای پیگیری مشکلات پرستاری با نمایندگان آنها همراه شده اند. اما، در نهایت تاسف مسئولین دانشگاه نه تنها با مشکلات پرسنل خود همراهی نکرده اند بلکه با رویکردی قهرآمیز سعی در سرکوب این حرکت نموده اند.

وی با اشاره به گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مبنی بر اینکه این دانشگاه رتبه هفتم شاخص های ملی سلامت را دریافت نموده است، گفت: متاسفانه استان آذربایجان غربی در تمامی شاخص‌های سلامت رتبه های بالای بیست را دارد و این استان به عنوان اولین خاستگاه مدرسه‌ طب کشور از دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها هم پایین است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور افزود: این نوع رویکرد در بین مدیران ارشد دانشگاه یک درد مدیریتی است که باعث عقب ماندگی استان شده و مدیران با گزارشات خلاف واقع وضعیت اسفبار موجود را آرمانی جلوه داده و به خیال خود با این گزارشات به دنبال سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت های خود هستند. در حالیکه این عمل ناروا موجبات عمیق تر شدن زخم های مشکلات اجتماعی و محرومیت های موجود در استان می گردد.

وی گفت: برای من بسیار دردناک بود که مدیر پرستاری دانشگاه مدعی پرداخت ۲.۳ میلیارد به پرستاران استان از سال ۹۳ است که در قالب طرح انگیزشی و بدون کارکرد صورت گرفته و این در حالی است که من قاطعانه این ادعا را تکذیب می کنم و اگر چنین پرداختی در سیستم دانشگاه انجام شده به هیچ پرستاری در بیمارستان های استان نرسیده است.

نصیری خاطر نشان کرد: پرسنل مراکز سوختگی و روان استان هم که در نهایت سختی و مشقت انجام وظیفه می کنند هنوز از اول سال منتظر اجرای افزایش سختی کار مصوب دولت هستند که فقط در برخی استان ها اجرا شده است.